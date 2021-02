Megváltoznak az EU-ban a gumiabroncscímkék

Az új címkén a gördülési ellenállás és a vizes úttesten való fékezés új szerkezetű osztályozást kapott, míg a zajteljesítményt ezentúl a decibelek száma, és az ennek megfelelő A, B vagy C betűk jelzik. Objektíven a legjobb értékek az A osztályok. Az európai címke azonban nem ad teljes képet az összes kritériumról, amely meghatározza a gumiabroncs teljes teljesítményét. Tehát a vásárlás előtt nem pusztán a címkéken feltüntetett információkra érdemes figyelni, ajánlott kikérni egy gumiabroncs-szakember véleményét, vagy átböngészni a független tesztmagazinok által lefolytatott tesztek eredményét, ugyanis nem biztos, hogy az A besorolású abroncs pontosan az, ami megfelel az adott vásárló igényeinek.

A végfelhasználók a címkén található QR-kód beolvasásával a választott gumiabronccsal kapcsolatos további információkhoz is hozzáférhetnek egy uniós adatbázisban. A részletekről a Continental gumiabroncs-gyártó cég tájékoztatott.

Átsorolás

Egy másik újítás két olyan piktogrammal kapcsolatos, amelyek jelzik, hogy az adott gumiabroncs havas körülmények közötti tapadása megfelel-e az EU-ban alkalmazott típus jóváhagyási előírásoknak (azaz a „hópehely-tesztnek”), valamint olyan szegecs nélküli abroncsról van-e szó, amely az új ISO-szabványnak megfelelő jégen való tapadást biztosít. 2021 májusától a nagy teherbírású haszongépjárművek gumiabroncsai (C3 osztály) esetében is elérhetővé kell tenni az EU-s gumiabroncscímke-adatokat.

Az új címkén az A-tól C-ig terjedő osztályok változatlanok maradnak. A személygépkocsik és kisteherautók által használt C1 és C2 típusú gumiabroncsok esetében a korábban a gördülési ellenállás és a vizes úton való tapadás szempontjából az E osztályba tartozó abroncsok most a korábban üresen álló D osztályba kerülnek, amíg a korábban az F és G osztályba tartozókat most az E osztályba sorolták át. Ennek köszönhetően a címke egyértelműbb és könnyebben érthető.



Az új címkék (jobbra) májusban váltják a jelenleg használt jelöléseket - Felvétel: Continental

A QR-kód szerepe

A fogyasztók az abroncscímke jobb felső sarkában megjelenő QR-kód beolvasásával letölthetik az egyes gumiabroncsokról szóló további információkat.

A QR-kód az adott termék EPREL adatbázisban (energiahatékonysági címkézés európai terméknyilvántartása) szereplő adatlapjára viszi az érdeklődőket, ahol a gumiabroncs összes címkeértéke mellett az adott modell gyártásának kezdete és vége is megtekinthető. A termékek adatlapjait a gumiabroncsgyártók külön-külön adják hozzá az EPREL adatbázishoz, és ahogyan ez korábban is történt, a megfelelő címkeosztályba sorolást is az illetékes gyártó kezeli.

Segít a választásban

Az új EU-s gumiabroncscímke célja, hogy a fogyasztók üzemanyag-hatékonyabb abroncsokat választhassanak, valamint, hogy a féktávolságokkal kapcsolatban is információkhoz juthassanak.

A végfelhasználók és a kereskedelmi üzemeltetők számára is jelentős megtakarításokat eredményezhet az üzemanyagköltségek és az alacsonyabb kibocsátás szempontjából az alacsonyabb gördülési ellenállással rendelkező gumiabroncsok alkalmazása.

A vizes körülmények közötti tapadásra vonatkozó egyértelmű információk nagyobb közlekedési biztonsághoz vezetnek, míg az útzajjal kapcsolatos tájékoztatás célja a közúti forgalomból eredő zajszennyezés csökkentése.