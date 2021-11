Én így képzelem el a jelenkor dízelautóját

Hosszabb idő után a Mercedens-Benz is visszatért a szerkesztőségi garázsunkba és nem is akármilyen modellel, hanem a C-osztály aktuális változatával. Az eladási számok is arról tanúskodnak, hogy egy rendkívül népszerű járgányról van szó, amely úgymond belépőt jelent a márka luxusvilágába. 1983-tól több mint 10,5 millió ember épp ezt az osztály választotta – azóta persze a járgány óriási változásokon esett át. - Demecs Péter felvétele

Míg korábban nem volt gond dízelmotoros tesztautóhoz jutni, manapság már olyan ritkaságnak számít, mint a fehér holló. Épp ezért is örültem annyira a Mercedes-Benz C-osztály tesztelésének. Egyrészt azért, mert a márka hosszabb idő után visszatért a szerkesztőségi garázsunkba, másrészt pedig azért, mert a C220d jelölésű motor nem jelent mást, mint egy ízig-vérig dízelautót, bár igaz, már itt is kotnyeleskedik az alternatív meghajtás.

Az előző generációja 2014-ben érkezett a piacra, s azóta 2,5 millió kelt el belőle, így az aktuális sem akar semmit a véletlenre hagyni, hiszen a lehető legmodernebb és legkorszerűbb technológiákkal pakolták tele. Néha olyan érzésem volt, mintha a számos vezetést segítő, biztonságot növelő rendszer inkább elterelné az ember figyelmét az útról, de a látszat csal. A modern rendszerekkel ugyanis nagyon gyorsan összebarátkozik a sofőr. Könnyű megtanulni együtt élni olyan autóval, amely például ha a kereszteződésen elsőként állnak meg, a hatalmas 12,3 colos érintőképernyőre vetíti ki a szemafor lámpáit, így nem kell ágaskodni és előrehajolni, hogy lássuk, mikor ugrik be a zöld, elég kényelmesen a képernyőt figyelni. A képernyő grafikája egyébként tökéletes, ugyanúgy, mint a digitális műszeregységé - erről elvégre a cikk végén található képgalériában is meggyőződhetnek. A méretes C-osztállyal pedig az éles képet biztosító kameráknak köszönhetően a parkolás sem jelent különösebb problémát.

Bámulatos fényszórók

Persze ez az autó nemcsak erről szól, de mégis. A technológiák olyan szintje van képviselve a járgányban, amit nagyon nehéz említés nélkül hagyni. Kétségkívül ki kell emelnem a hihetetlenül jól világító Digital Light fényszórókat, amelyek más prémiumkategóriás márkák lézerfényeit is szemrebbenés nélkül zsebre vágják. Mindegyik fényszóró három, rendkívül hatékony LED-izzót tartalmaz, amelynek fényét egy fényszóróban 1,3 millió mikrotükör töri meg és vetíti a kívánt irányba. Ez annyit jelent, hogy egy autóra 2,6 millió pixel felbontású fény jut. A fényszórók ennek köszönhetően rendkívül élesen világítják meg nemcsak az utat, hanem az út mellett lévő területet is.

Ráadásul a lámpákat projektorfunkcióval is kiegészíthetik. Ez azt jelenti, hogy az ilyen opcionális lámpa projektorként működik, és különböző piktogramok úttestre világításával reagál az időjárás, az úttest és a forgalom változó körülményeire. Ha például a sötétben egy gyalogos vagy kerékpáros mozog az út mellett, akkor a fényszóró egy nyíllal vetíti meg az úttesten az illetőt, hogy jobban lássuk. Ha olyan helyen akarunk átengedni egy gyalogost a sötétben az úton, ahol nincs gyalogosátkelő, a fényszóró a zebrát is a gyalogos elé vetíti az útra, hogy még biztonságosabb legyen az áthaladás. Útszűkületeknél viszont a fényszóró képes kivetíteni az autó szélességét, hogy lássuk, elférünk-e a szűkebb úton, de az autó speciális, útfelületre vetített piktogramokkal figyelmezteti a sofőrt a fontosabb útjelzőtáblákra is. A tesztelt járgány még ezt a projektfunkciót nem tartalmazta, de a következő, az országba érkező tesztautókban már minden bizonnyal elérhető lesz, és akkor a gyakorlatban is kipróbálhatjuk.

A tesztelt változatban kétliteres dízelmotor volt, 147 kW (200 LE) teljesítménnyel, mild-hybrid kivitelezésben, mindez 9 gangos automata váltóval párosítva. A kedvező fogyasztásnak köszönhetően ezzel a járgánnyal 1200 kilométernél többet is megtehetnek egyetlen tankolásra. Hiába, élvezzük azt az időt, amikor még dízelautót is lehet venni és vezetni. - Demecs Péter felvétele

Végre dízel

Nem győzöm hangsúlyozni, de tényleg imádtam, hogy hosszú hónapok óta végre dízelautót vezethetek. A Mercedes-Benz pedig ezt a motort is tökélyre fejlesztette. Persze már ebbe a járgányba is került mildhybrid rendszer, 48-voltos technológiával, de a motorban továbbra is dízelszív dobog. Ahogy az a Mercedesre jellemző, rendkívül ügyeltek a fogyasztásra, ami meg is látszik. Ha nagyon óvatosan vezetnek, akkor még városban is elérhetik az öt liter alatti fogyasztást, a standard viszont inkább a 6–6,5 liter 100 kilométeren. Autópályán öt liter alatt, országúton pedig úgy ötliteres fogyasztás a jellemző 100 kilométeren. Az egyhetes átlag 6,4 liter maradt, ami ugyancsak nagyon kedvező. A több mint ezer kilométeres hatótávolság egyetlen tankolásra nemcsak holmiféle marketinghúzás, hanem reális adat.

Ugyancsak hatalmas meglepetést okozott az, mennyire kényelmes a járgány. Ezt elsősorban azok fogják díjazni, akik a keményebbre, merevebbre állított futómű helyett inkább a kényelmet részesítik előnyben. Annak ellenére, hogy 1775 kilós autóról beszélünk, a súlyát végképp nem érezni vezetés közben, eleganciával suhan végig a városon és a sztrádákon egyaránt. A motor hangszigetelése is tökéletes.

Az utastérben értelemszerűen rengeteg hely van, s bár nem vagyok híve a masszív középkonzoloknak, ebben az esetben mégsem zavart. Amivel nem tudok megbarátkozni, azok a lakkozott fényes felületek, a zongoralakk, ami azon túl, hogy szerintem csúnya, nagyon gyorsan bekoszolódik, hiszen még a legkisebb érintés is nyomot hagy rajta. Szerencsére nem kell ebben a kivitelezésben rendelni, a díszbetét és a középkonzol színe és kivitelezése is változtatható. Amin viszont nem módosítanék, az a hangulatvilágítás.

Összegezve

Az autó elsősorban azoknak fog megtetszeni, akik kedvelik a legmodernebb technológiákat és nem akarnak megválni a dízelmotoroktól. A kedvező fogyasztás, a több mint 1200 kilométeres hatótávolság mind olyan dolog, aminek ilyen luxuscsomagolásban nehéz lesz konkurálni. Mindennek persze megvan az ára is, hiszen a C-osztály szedánja 47 052 eurónál kezdődik, a tesztelt példány pedig 63 510 euróba került.