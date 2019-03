Ausztriát is inspirálja a PET-palackok visszaváltására vonatkozó szlovák elemzés

Az osztrák miniszter asszony elismerte, Ausztria is hasonló lépést fontolgat. Ehhez pedig jó kiindulási alap lehet a szlovák szaktárca alá tartozó Környezetpolitikai Intézet által készített elemzés a betétdíjas rendszer bevezetésének hatásairól. A „betétdíj valódi ára” című tanulmányt korábban több nemzetközi fórumon is bemutatták és komoly visszhangot keltett. Januárban máltai gyártók jártak Szlovákiában, mivel a szigetországban is tervezik a rendszer bevezetését, ma pedig kiderült, nyugati szomszédunk érdeklődését is felkeltette a zöldtárca javaslata.

Mai ülésén egyébként a kormány törvényalkotási tanácsa elfogadta a PET-palackok és italdobozok visszaváltásáról szóló jogszabály tervezetét, melyet a tárca várhatóan az év második felében terjeszt a kabinet elé.