Augusztustól itt a Covid-lottó, és jutalom jár az oltásra buzdító személyeknek is

Pozsony | Tíz nap múlva kezdetét veszi az úgynevezett Covid-lottó. Azok a beoltottak, akik regisztrálnak a sorsolásba, pénzjutalomban részesülhetnek. Emellett azok is számíthatnak anyagi támogatásra, akik másokat is meggyőznek a vakcina beadásáról.

A parlament ugyan egy hónappal ezelőtt elfogadta a Covid-lottóval kapcsolatos törvényjavaslatot, de a pénzügyminisztériumnak még elő kellett készítenie a rendszer megfelelő működését. Szerdán azonban a tárca sajtóosztálya jelezte, augusztus elsejétől már regisztrálhatnak az érdeklődők.

A pénzjutalomra azok esélyesek, akik legalább már az első dózist megkapták a koronavírus elleni vakcinákból. Akiknek már mindkét adagot beadták, a nevük kétszer kerül be a virtuális kalapba, vagyis dupla akkora esélyük van a győzelemre (a Johnson&Johnson egydózisú vakcinája szintén kétszeres esélyt jelent). Az érdeklődők a www.bytzdravyjevyhra.sk honlapon regisztrálhatnak a sorsolásba. Elegendő egyetlen regisztráció, és minden jelentkező automatikusan bekerül az összes fordulóba. A bejelentkezés után az érdeklődök egy megerősítésről szóló SMS-t kapnak.

Feltételek

A sorsolás esténként zajlik majd a szlovák közszolgálati televízióban. Hétköznaponként kisebb pénzösszegeket fognak kiosztani, viszont vasárnap lesz egy nagyobb sorsolás is, ahol a prémiumnyereményt is elviszi valaki. Hogy pontosan mekkora nyeremények lesznek, a tárca egyelőre nem pontosította. A regisztrációnak három feltétele van: a jelentkező megkapott már legalább egy dózist, betöltötte a 18. életévét és állandó lakhellyel rendelkezik Szlovákia területén. A bejelentkezés október 15-ig lehetséges.

Fontos még kiemelni, hogy nemcsak azok jelentkezhetnek a pénzjutalomért, akik augusztus után kapják meg az oltást, hanem bárki, akit a vakcinák behozatala óta beoltottak Szlovákiában.

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter így akarja ösztönözni a lakosságot a vakcina beadatására, hiszen Szlovákia európai viszonylatban is le van maradva a lakosság átoltásában.

„Inkább most fektetünk több tíz, esetleg százmillió eurót az ilyesfajta motivációba, hogy a jövőben a delta variáns okozta gazdasági károk minél kisebbek legyenek”

– magyarázta a korábbi miniszterelnök.

További motiváció

A Covid-lottón kívül azonban a pénzügyi tárca egy másik pénzjutalmat is létrehozott, mégpedig az úgynevezett közvetítői bónuszt. Ennek lényege, hogy azokat az embereket is próbálják ösztönözni, akik képesek meggyőzni másokat az oltás beadatásáról. A rendszer úgy működik, hogy a „közvetítő” regisztrál a www.bytzdravyjevyhra.sk honlapon. Ezt követően SMS-ben vagy e-mailben kap egy egyedi kódot. Az általa meggyőzött oltásra érkező személynek ezt a kódot kell felmutatni az oltóponton, így lesz jogosult a közvetítő a pénzösszegre. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy csak a teljes átoltottságért jár a jutalom, vagyis mindkét oltást be kell adatni (a Johnson&Jonhson vakcinájából természetesen elég egy adag). A két dózist október 31-ig kell felvenni.

Annak érdekében, hogy az érdeklődök ne várjanak augusztusig, és minél előbb beoltassák magukat, a tárca úgy döntött, azok a személyek is jelölhetnek maguknak közvetítőt, akik július 1. és augusztus 1. között kapták meg az első dózist. Nekik azonban legkésőbb augusztus 7-ig regisztrálniuk kell a rendszerbe. Ezek a közvetítők tulajdonképpen „utólag” kapják meg a bónuszt. Itt is érvényes azonban, hogy csak a második oltás után jár a jutalom.

A pénzügyminisztérium a jutalom nagyságát az alapján kategorizálta, hogy hány éves személyeket sikerül meggyőzni az oltásról. Az 50 év alattiak beoltásáért cserébe 30 euró jár. Az 50 és 60 év közötti személyek után a pénzügyi tárca 60 eurót, a 60 év felettiek után pedig 90 eurót fizet.

Egy közvetítő több személyt is meggyőzhet az oltásról, így többször is igényelhető a bónusz. A tárca tájékoztatásában az szerepel, hogy egy közvetítőnek legfeljebb 50-szer fizethető ki a bónusz.

Ebben az esetben is érvényesek azok a feltételek, amelyek a Covid-lottónál: a közvetítőnek legalább 18 évesnek kell lennie, és rendelkeznie kell állandó lakhellyel Szlovákia területén.