Átmenetileg megvédik a vállalkozásokat

Pozsony | A koronavírus-járvány miatt rengeteg cég került a csőd szélére, a kormány azonban rajtuk is megpróbál segíteni, átmeneti védelmet nyújtva számukra. A nagyjából két és fél hete életbe lépett könnyítést eddig csaknem száz cég vette igénybe.

A koronavírus-járvány miatt a csőd szélére sodródott cégeken a kormány a 62/2020-as törvénnyel próbál meg segíteni, amelynek az ezzel kapcsolatos rendelkezései május 12-én léptek életbe.

A jogszabály átmeneti védelmet biztosít azoknak a becsületes cégeknek, amelyek a koronavírus-járvány miatt kerültek nehéz helyzetbe. Az átmeneti védelem több előnnyel is jár, a cég ellen többek között nem indíthatnak csődeljárást, és a március 12. után indított végrehajtási eljárásokat is leállítják. Nem mondhatják fel a céggel kötött szerződéseket sem, arra hivatkozva, hogy a vállalkozás az ebben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti

– nyilatkozta Jana Marková, a szlovákiai hitelregisztereket kezelő CRIF – Slovak Credit Bureau társaság vezető elemzője. Ha az érintett cég nem kéri korábban az átmeneti védelem feloldását, vagy erről nem dönt a bíróság, a hatályos szabályok szerint ez október elsején vagy az idei év végén automatikusan véget ér.

Az átmeneti védelmet a bíróságok május 12-étől az elmúlt hónap végéig 98 cégnek tették lehetővé, időközben közülük 3 már kérte a védelem feloldását – derül ki a CRIF felméréséből.

„Az átmeneti védelmet leginkább a kereskedelemben, iparban és építőiparban vállalkozók vették igénybe, csaknem minden negyedik kérvényt a kereskedők nyújtották be”

– mondta el Marková. Regionális szempontból Pozsony, Nyitra, Kassa és Eperjes megyében éltek a legtöbben ezzel a lehetőséggel, míg a sor végén Nagyszombat megye található.

Az átmeneti védelmet kérő cégek közül a nagytapolcsányi Decodom bútoripari vállalkozás foglalkoztatta a legtöbb, nagyjából 1170 munkavállalót

– mondta el Marková. A Decodom már március végén tömeges elbocsátást jelentett be a járvány okozta fennakadások miatt. Vladimír Šrámek, a cég ügyvezetője akkor ezt azzal magyarázta, hogy a kormány döntése miatt mind a 17 hazai üzletüket be kellett zárniuk. Az átmeneti védelmet kapó cégek között Marková szerint azonban 20 olyan is található, amelyeknek hivatalosan egyetlen alkalmazottja sincs.