Állami szolgáltatások már a mobilban is

Pozsony | Már telefonon keresztül is elérhető az állami közigazgatási portál – jelentette be Veronika Remišová (Za ľudí), a beruházásokért, regionális fejlesztésért és informatizációért felelős miniszter. A közigazgatási szervekkel történő elektronikus kommunikáció azonban továbbra is gyerekcipőben jár, a magyar nyelvű verziót pedig csak a „projekt következő szakaszában tervezi” elindítani a tárca.

A Slovensko.sk központi portál célja elsősorban az állami hivatalokkal és intézményekkel történő kommunikáció megkönnyítése, a több millió eurós beruházás azonban nem hozta el a zökkenőmentes és modern hivatali ügyintézés korszakát – épp ellenkezőleg, a vállalkozóknak rengeteg fejfájást okozott a bonyolult és döcögő rendszer, melyhez csippel ellátott személyi igazolványra és egy kártyaleolvasó rendszerre, valamint a rendőrségen megadott személyi biztonsági kódra volt szükség. Az elektronikus szolgáltatások, az interneten történő kommunikáció fontos pontja a hiteles aláírás, illetve a polgár személyazonosságának igazolása elektronikus formában. Remišová a hétfői sajtótájékoztatóján elismerte, a jelenlegi rendszer elavult, nem felhasználóbarát, az állam pedig havi egymillió eurót fizet a fenntartásáért. A politikus forradalmi változást harangozott be, a korszerű, hozzáférhető e-Government rendszerre azonban úgy tűnik, még várni kell.

Magyar nyelven is?

Remišová bejelentette, már nemcsak számítógépen keresztül lehet igénybe venni a Slovensko.sk portál szolgáltatásait – már telefonra telepíthető verzió is készült, az alkalmazás Szlovákia mobilban (Slovensko v mobile) különböző operációs rendszerekre ingyenesen letölthető. A legnagyobb változás az, hogy az aktiválást követően nem lesz szükség az elektronikus személyigazolványra, sem a kártyaleolvasó berendezésre, tehát a felhasználók egyszerűbben hozzáférnek az adott szolgáltatásokhoz. Ez azt jelenti, létrejön a Mobil ID, ami az egyes polgárok azonosítását szolgálja, s a miniszter szerint épp ez teremti meg a szükséges alapot ahhoz, hogy idővel összetettebb állami szolgáltatásokat is lehessen igényelni mobiltelefonon keresztül. Az aktiválás megkönnyítése érdekében a tárca kilátásba helyezte az ún. asszisztált beszállást, ami annyit jelent, hogy a mobilidentitás (Mobil ID) létrehozását igényelni lehet, az azonban egyelőre nem derült ki, mely állami intézmények vagy hivatalok garantálják majd ezt a lehetőséget. A mérföldkőként ismertetett alkalmazás magyar nyelven egyelőre nem használható, a tárca állítása szerint azonban idővel a kisebbségek nyelvén is működni fog. „A Szlovákia mobilban alkalmazás jelenleg szlovák és angol nyelven érhető el. A projekt következő fázisában azonban tervezzük, hogy a pályázatot a nemzeti kisebbségek nyelvén is elérhetővé tesszük” – árulta el lapunk érdeklődésére a minisztérium sajtóosztálya.

Lépésről lépésre

A tárcavezető hangsúlyozta, az állami digitális rendszernek két fő paramétert kell teljesítenie – egyszerű és megbízható szolgáltatásra van szükség. Elismerte, kezdeti fázisban van a dolog – egyelőre 400 állami weboldalhoz, illetve szolgáltatásokhoz férnek hozzá a felhasználók. Első körben tehát az „Értesítések naptára” funkciót lehet igénybe venni, ami olyan fontos határidőket tartalmaz, mint például az adóbevallás leadása vagy az egészségbiztosító megváltoztatása. Cégnyilvántartás-kivonatot is lehet igényelni, valamint a gépjárművek műszaki vizsgájának időpontjára is emlékeztet az alkalmazás. Remišová hangsúlyozta, a nyári üdülőszezonra való tekintettel hasznos funkciót jelent, ha a külföldi utazás során elveszítjük az okiratunkat, egyszerűen kérvényezhetünk pótdokumentumot. Ján Hargaš, a minisztérium államtitkára azt ígérte, július végétől a Szociális Biztosító proaktívan tájékoztatni fogja az ügyfeleit az alkalmazáson keresztül az esetleg tartozásukról. Jelenleg ugyanis gyakran előfordul, hogy a vállalkozók pár centes hátralék miatt kiszorulnak egy közbeszerzésből. Hargaš megjegyezte, megszólították az egyes minisztériumokat, s most rajtuk a sor, hogy közelebb vigyék a szolgáltatásokat az emberekhez. „A jövőben például lesz egy fiók a személyes profiljukban, ahová a hatóságok kézbesítik az aláírásra szánt dokumentumokat. Mobilon keresztül fizethetjük majd a helyi illetéket vagy a kutyaadót is, a végső szakasz pedig az lesz, hogy maguk az okmányok is a mobiltelefonon lesznek, például a személyi igazolvány vagy a jogosítvány. Az eredmény egy működő digitális állam lesz, jó és minőségi szolgáltatásokkal az állampolgárok számára” – ígéri Remišová.