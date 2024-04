Államfőválasztás – Élesre sikerült Pellegrini és Korčok utolsó nyilvános vitája

Az esti órákban zajló vita során mindkét jelöltnek 30 perc nettó idő állt a rendelkezésére, hogy a feltett kérdésekre válaszoljanak.

Ivan Korčok bírálta Andrej Dankót (SNS), amiért gonosznak nevezte a kormánypártok szerdai sajtótájékoztatóján. „A koalíciós pártok számára rendkívül fontos, hogy legyen egy köztársasági elnökük” – mondta ellenfelére utalva, aki a kormányzó Hlas elnöke is egyben.

Peter Pellegrini a vita elején megköszönte, hogy különböző szervezetek támogatják őt. Ugyancsak köszönetet mondott az így döntő politikai pártoknak is, valamint az első fordulóban kiesett államfőjelölteknek, akik ő mögé álltak be. Az utóbbiak között kiemelte Forró Krisztiánt a Magyar Szövetség elnökét, és megemlítette, hogy a párt elnökségének a többsége is ezen a véleményen van.

Korčok felrótta Peter Pellegrininek, hogy hosszú éveken keresztül a smeres kormányokban miniszteri vagy kormányfői tisztséget töltött be, de azok a szakterületek, amelyek rá voltak bízva, így az oktatásügy, az informatizáció vagy az egészségügy, ma nehéz helyzetben vannak.

Pellegrini válaszul bírálta Korčokot, mert a 2020-as parlamenti választás után felállt kormányok, amelyeknek külügyminiszterként Korčok is a tagja volt, nem fejlesztette megfelelően az egészségügyet vagy a szennyvízhálózatot. Illetve arra is rámutatott, hogy az említett kabinetek idején jelentősen növekedett az államháztartási hiány.

Arra a kérdésre, hogy az államháztartás konszolidációja érdekében aláírná-e az ÁFA 2-3 százalékos növeléséről szóló törvényt, Korčok arról beszélt, ilyen esetben arról tárgyalna a kormánnyal, mennyire szükséges egy ilyen intézkedés. Hozzátette, ha a kormány ilyen döntés hoz, akkor ő a kabinet oldalán állna.

Pellegrini ezzel kapcsolatban arról beszélt, nem írna alá olyan törvényt, amely jelentősen megterhelné a háztartások kasszáját. A koalíciós Hlas elnöke elmondta, nem tud arról, hogy a jelenlegi kormány valami ilyen intézkedést készítene elő.

Pellegrini arra a kérdésre, eleget tesz-e Štefan Harabinnak, a választás első körében kiesett államfőjelölt felhívásának, azt mondta, nem kérdőjelezi meg Szlovákia euro-atlanti orientációját. Harabin a támogatásáért cserébe nyíltan követelte Pellegrinitől, köteleződjön el egyebek mellett a NATO-ból való kilépés mellett. Ebben a kérdésben Pellegrini azonban a mostani műsorban sem kötelezte el magát, hanem arról beszélt, Harabin választóit is meg szeretné győzni. Korčok ezzel kapcsolatban felrótta Pellegrininek, hogy nem jelenti egyértelműen, hogy Szlovákia számára a NATO a biztonságot jelenti.

A műsorvezető felidézte, hogy Pellegrini azzal kampányol, békét szeretne, nem küldene katonákat Ukrajnába, miközben ilyen jogköre az államfőnek nincs. A Hlas vezetője erre úgy reagált, a köztársasági elnöknek informális ráhatása is van az ilyen ügyekre. Arra a kérdésre, a NATO alapszerződés ötödik cikkelyének életbe lépése esetén, vagyis egy másik tagország területét ért támadás esetén, egy ilyen konfliktusba Szlovákia belépne-e, Pellegrini azzal válaszolt, az országnak nincs olyan állapotban a hadserege, hogy ilyen lépést tegyen. Korčok ezzel kapcsolatban egyértelműen kijelentette, Szlovákia nem lehet a NATO védelmének potyautasa, ilyen esetben az országnak be kell tartania a kötelezettségeit.