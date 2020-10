Alig lehet megélni a szlovák nyugdíjból

A felmérések szerint a nyugdíjasok az élelmiszerek közül a kenyérből, kifliből és a tejtermékekből vásárolják a legtöbbet, a kiadásaik nagy részét azonban így is az élelmiszerek teszik ki - TASR-felvétel

Pozsony | A jelenlegi és a korábbi kormánypártok politikusai ugyan rendszeresen azzal büszkélkedtek, büszkélkednek, hogy mi mindent tettek a nyugdíjasokért, az igazság azonban az, hogy a szlovákiai nyugdíjasok még a környező országokban élő társaikhoz képest is rosszabb anyagi helyzetben vannak.

Az elmúlt években a politikusok ugyan folyamatosan azzal büszkélkedtek, mennyivel is növelték a nyugdíjakat, nem beszélve a 13. nyugdíjjal kapcsolatos politikai kampányról. A nyugdíjak emelése azonban többnyire csak a politikai pontszerzést szolgáló elenyésző kozmetikázás volt, miközben a megélhetési költségek jóval nagyobb ütemben nőttek.

„Mindezt figyelembe véve az sem csoda, hogy a szlovákiai nyugdíjasok a havi költségeik csaknem 60 százalékát fordítják az alapvető kiadásokra. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint Szlovákia ezzel az összes szomszédos uniós tagországot lekörözi, ami azt jelenti, hogy a cseh, a magyar, a lengyel és az osztrák nyugdíjasok is jobb helyzetben vannak a szlovákiai társaiknál. Az osztrák nyugdíjasok esetében az alapvető kiadások az összes költség csupán 30 százalékát teszik ki”

– nyilatkozta lapunknak Lenka Buchláková, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság gazdasági elemzője.

Mit jelent mindez abszolút számokban? A Szociális Biztosító adatai szerint Szlovákiában a nyugdíjak átlagos összege havi 486 euró körül mozog. Az alapvető kiadások – élelmiszerekre és gyógyszerekre költött összeg, rezsiköltségek – ezzel szemben havi 400 eurót visznek el, ami a tavalyihoz képest is havi 13 eurós növekedésnek számít.

„Számításaink szerint a szlovákiai nyugdíjasok háztartásainak az éves átlagos fogyasztási kiadásai 4184 euró körül mozognak. A rezsiköltségek 1053 eurót visznek el. Az élelmiszer-vásárlásra 1200, a közlekedésre 280 eurót költenek. Csaknem 230 eurót kénytelenek költeni a gyógyszerek vásárlására is, ami persze csak az átlag, hiszen sok nyugdíjas még ennél is nagyobb összeget fizet a gyógyszerekért”

– tette hozzá Buchláková. Szerinte így az sem csoda, hogy a nyugdíjasok körében rendkívül nagy azok aránya, akik képtelenek rendszeresen húst, zöldséget vagy gyümölcsöt vásárolni, mert a pénztárcájuk ezt nem engedi meg. A felmérések szerint a nyugdíjasok az élelmiszerek közül kenyérből, kifliből és a tejtermékekből vásárolják a legtöbbet. Egy átlagos nyugdíjas háztartás ennek ellenére évente csupán 170 eurót költ zöldségre és gyümölcsre. A legtöbben az öltözködésen is spórolnak, hiszen a ruházatra és cipőkre fordított éves kiadásaik a 120 eurót sem érik el.

Lapunk kérdésére egy Rimaszombatban élő nyugdíjas elmondta, soha nem volt munkanélküli segélyen, 40 évet dolgozott le, és 60 évesen 269 euróval ment nyugdíjba. Már akkor óriási pofon volt számára, hogy a Szociális Biztosító ilyen összegben szabta meg a nyugdíját. A közelmúltban elvesztette a férjét, az özvegységi nyugdíjjal most 418 euróban állapították meg a nyugdíját.

„Ha ebből az összegből kifizetem a rezsiköltséget és az elengedhetetlen kiadásokat, 180 euróból kell megélnem egy hónapban, 6 eurót költhetek minden nap. Ebből kell ruházkodnom, élelmiszert vennem. Ez gyalázat, közben pedig ledolgoztam az életemet. El vagyok keseredve, mert a Szociális Biztosítóban közölték, ezt annak köszönhetem, hogy alacsony volt a fizetésem”

– mondta a neve elhallgatását kérő asszony.

A nyugdíjasok kiadásai idén leginkább a rezsiköltségek növekedése miatt ugrottak meg. Sokuknak ugyanis nagyobb összeget kellett kifizetnie az önkormányzatok által megemelt ingatlanadóként, drágult azonban az áram- és a gázszolgáltatás is. Kisebb-nagyobb kilengésekkel nőttek az élelmiszerárak is, amelyek régiónk országai közül eleve Szlovákiában a legnagyobbak. „Szlovákia egyes régióiban manapság 20-23 százalékkal is nagyobb összeget visz el az élelmiszer-vásárlás a nyugdíjasok pénztárcájából, mint tíz évvel ezelőtt” – mondta el Buchláková. (mi, ie)