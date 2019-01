Alena Zs. a parlamentben látogatta meg Mucuskát? 

Arról, hogy a gyanúsított a törvényhozás épületében járhatott, a JOJ Televízió szerzett tudomást. A televízió a birtokába jutott információkat azonnal a nyomozóhatóságnak, mégpedig magának a rendőr-főkapitánynak, Milan Lučanskýnak továbbította.



A nyomozók aztán kikérték a törvényhozás épületének látogatási könyvét és meg is kapták azt. A látogatásokra vonatkozó adatokhoz a sajtó képviselői is megpróbáltak hozzájutni, de ezt a vendégek személyi adatainak védelmére hivatkozva a parlament irodája megtagadta.



A törvényhozás épületébe egyébként csak szigorú biztonsági előírások betartása mellett lehet bejutni. A belépéshez a személyigazolványt is kötelező felmutatni, a látogatókat pedig elektronikusan tartják nyilván. A vendégeknek az épületbe való belépésük okát is meg kell adniuk. Ez lehet például egy szervezett idegenvezetés, vagy egy konkrét képviselőnél tett látogatás is.



A Mucuska-ügy



A parlament smeres alelnöke a Mucuska-ügy kirobbanása után nem lépett a nyilvánosság elé. A botrány lényege, hogy Glváč minden jel szerint intim tartalmú kommunikációt folytatott a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított Alena. ZS-vel. A nő mobiljában Glváč telefonszáma a Maznák (Mucuska) név alatt szerepel.









Glváč a héten nyilatkozik



Peter Pellegrini kormányfő kedden azt mondta, olyan információkat kapott, melyek szerint Glváč az Alena Zs-vel való első kommunikáció után valóban értesítette az illetékes hatóságokat. A miniszterelnök bízik benne, hogy ezt Glváč és az érintett hivatal is bizonyítani fogja majd.



Pellegrini, miután személyesen beszélt Glváčcsal, elmondta, az egykori védelmi miniszter részletesen tájékoztatta őt az ügytől. A miniszterelnök szerint Glváč arra törekszik, az érintett hatóságoktól engedélyt kapjon arra, hogy nyilatkozhasson az ügyben. Pellegrini hangsúlyozta, erre a következő napokban sor fog kerülni. Glváč maga a JOJ Televíziónak egy SMS-ben szintén azt írta, ezen a héten egészen biztos a nyilvánosság elé áll az ügyben.



Egyelőre a nyilvánosság előtt rejtély, hogy melyik az a hatóság, amellyel Glváč az állítása szerint egyeztetett a nővel való kommunikációról és amelytől engedélyt kell kérnie, hogy nyilatkozhasson. Mivel a nő már Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása előtt is kommunikálhatott a politikussal, felmerülhet a kérdés, hogy az illetékesek miért nem tudták megakadályozni a két fiatal meggyilkolását. Alena Zs. jelenleg előzetes letartóztatásban van.