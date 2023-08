Aláč megy, Hamran marad

TASR

A Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) legutóbbi akciója, mely során a Szlovák Információs Szolgálat igazgatóját is letartóztatták, politikai berkekben is nagy port kavart. A Smer kezdeményezésére a parlament rendkívüli ülését is összehívták, ám a plénum kétszeri nekifutásra sem volt határozatképes. Ma újra próbálkoznak az ülés megnyitásával.