Akár kormányválságot is okozhat a Szputnyik V

Pozsony | A szakmai és a politikai nyilvánosságot is megosztotta a Szputnyik V nevű orosz vakcina, amelynek használatát Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter már jóvá is hagyta. Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke még a koalícióból való kilépést sem zárta ki a történtek után, de Richard Sulík, az SaS vezetője is hasonló nyilatkozatot tett.