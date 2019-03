Adócsökkentés SNS módra

Az intézkedéscsomag legtöbbeket érintő eleme az élelmiszerek áfakulcsának a csökkentése lehet. Szlovákiában legutóbb 2016-ban csökkentették a kiemelt élelmiszerek áfáját az addigi 20-ról 10 százalékra. Az SNS képviselői azt állítják, hogy ez akkor jelentős mértékben hozzájárult a fogyasztói árak csökkenéséhez, ezért most azt javasolják, hogy az összes élelmiszer áfáját vigyék le 10 százalékra. „Ennek köszönhetően az összes élelmiszer fogyasztói ára csökkenhet, így a lakosság is megérezheti a dinamikusan növekvő szlovák gazdaság előnyeit, miközben a kevésbé tehetős családok anyagi helyzete is javulhat” – indokolják javaslatukat az SNS képviselői.

Különadó után adócsökkentés

Ha az áfacsökkentést az üzletek teljes mértékben figyelembe vennék, akkor például egy 30 eurós bevásárláson 2,50 eurót nyerhetnénk, az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a vásárlók általában csak elenyésző mértékben profitálnak az adócsökkentésből. Ezt ezúttal ráadásul az az SNS erőlteti, amelynek a javaslatára nemrég bevezették az üzletláncok különadóját, ami az élelmiszerárak növekedéséhez vezetett. Csak januárban 3 százalékos drágulást mértek, ami a pénzügyminisztérium számításai szerint harmadrészt a különadó számlájára írható.

Olcsóbb újság

Az SNS 10 százalékra szeretné csökkenteni a sajtótermékek áfáját is. Ez azonban nem minden sajtótermékre lenne érvényes. A beterjesztett javaslat szerint a kedvezményes áfakulcsra csak azon sajtótermékek kiadói számíthatnak, amelyekben a reklám aránya nem haladja meg a tartalom 50 százalékát. Marad a magasabb áfakulcs azonban azon sajtótermékek esetében is, amelyekben az erotikus tartalom meghaladja a 10 százalékot. Az SNS gondolt a nyugdíjasokra és az anyagi szükséghelyzetben élőkre is, akiknek a javaslat szerint nem kellene fizetniük a közmédia finanszírozását biztosító koncessziós díjakat. A most benyújtott csomagban szerepel azonban az a javaslat is, amellyel módosítanák a kutatás és fejlesztés finanszírozásával kapcsolatos szabályokat, és az is, amely szerint az éttermeknek az étlapjaikon fel kellene tüntetniük az általuk használt hús eredetét.

15%-os társasági adó

A szakmai szervezetek által vitatott pontok között szerepel a társasági adó 21 százalékos kulcsának 15 százalékra történő csökkentése 2020. január elsejétől. „Az ország gazdasági növekedésének köszönhetően jóval több adó folyik be az államkasszába, ráadásul az elmúlt időszakban az adóbehajtás hatékonyságát is sikerült növelni, ami lehetővé teszi a társasági adó csökkentését. Ez utóbbinak köszönhetően ráadásul nőhet a beruházási kedv is” – állítják az SNS képviselői. Az elemzők ezt másként látják. „Uniós viszonylatban már ma is alacsony a társasági adónk, a kormánynak, az Európai Bizottság ajánlásai alapján, inkább a munkát terhelő adók csökkentésére kellene összpontosítania” – mondta Vladimír Baláž, a Szlovák Tudományos Akadémia Prognosztikai Intézetének a közgazdásza.

Nőne az államadósság

A törvényhozás várhatóan a március 26-án kezdődő ülésén kezd el foglalkozni az SNS által benyújtott javaslatokkal, azonban már előre borítékolható a parázs vita, hiszen ezeket még a párt koalíciós partnerei is keményen bírálják. Peter Kažimír pénzügyminiszter szerint pontos számításaik egyelőre nincsenek, az SNS javaslatai azonban már első ránézésre azzal fenyegetnek, hogy Szlovákiának emiatt nem sikerülne a korábban jelzett ütemben csökkentenie az államháztartási hiányát. A Költségvetési Tanács már konkrét számokkal is előrukkolt. Eszerint az SNS adócsökkentési javaslatai miatt az államkasszába csak jövőre 1,35 milliárd euróval kevesebb pénz folyna be. Ivan Šramko, a Költségvetési Tanács elnöke szerint a társasági adó kulcsának a csökkentése 800 milliós, az áfacsökkentés pedig 550 milliós bevételkiesést okozna. Ez keresztülhúzná a kormány terveit, amelyek szerint jövőre a bruttó hazai termék (GDP) 0,1 százalékának megfelelő többlettel zárt volna az állami költségvetés. Ha ugyanis elfogadják az SNS javaslatait, és nem hoznak helyettük pótlólagos intézkedéseket, a Költségvetési Tanács számításai szerint az államháztartás hiánya elérheti a GDP 1,89 százalékát. Abszolút számokban ez azt jelenti, hogy a 103 millió eurós többlet helyett, 2020-ban 1,945 milliárd eurós deficitet halmoznánk fel. Az SNS kisebbik koalíciós partnere, a Híd már jelezte, hogy nem kíván részt venni a kormánypártok törvényjavaslati versenyében, és mindennél fontosabbnak tartja az ország felelős gazdálkodását.

Ugyanakkor Andrej Danko (SNS) abban bízik, hogy az új pénzügyminiszter hajlik majd az adók csökkentésére, még ha ezzel növekedne is az ország adóssága, mert szerinte csak így lehet fejleszteni. (mi, TASR)