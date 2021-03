A vizsgálat rámutatott: a vártnál is jóval korruptabb volt az Agrárkifizető Ügynökség

Az Agrárkifizető Ügynökség átvilágításával az egyik legnívósabb nemzetközi könyvvizsgáló és gazdasági tanácsadó társaságot a PricewaterhouseCooperst (PwC) bízták meg, amely tavaly májusban látott hozzá a feladathoz, és az elmúlt hónapban végzett vele. Az eredmény nem túl rózsás. „Nem voltak illúzióim, de az eredmény még engem is meglepett: a PwC által vizsgált esetek 60 százalékánál sikerült kimutatni a korrupció gyanúját” – mondta el Ján Mičovský földművelésügyi miniszter.

Milliós pénzszórás

A szaktárca államtitkára, Martin Fecko szerint összesen 110 – 2014 és 2020 közötti – projektet vettek górcső alá, mintegy 47 millió euró értékben, amiből 27 millió eurónyinál fennáll a gyanú, hogy a pénzt korrupt módon utalták ki. „A vissza nem térítendő támogatásoknál a tanácsadói díjak nemegyszer az odaítélt összeg több mint 25 százalékát is elvitték. A támogatást igénylő cégek egy részét annak ellenére minősítették problémamentesnek, hogy ennek az ellenkezője volt az igaz, vagyis normál esetben nem juthattak volna támogatáshoz. A kérvényezők és a támogatás odaítélésével foglalkozó hivatalnokok körében gyakori volt az összefonódás, több esetben pedig olyan cégek is támogatáshoz jutottak, amelyek az elbírálás során eredetileg kiestek” – mondta el Fecko. Szerinte a tanácsadók egyes esetekben már hetekkel azelőtt kiállították a munkájukért járó számlát, hogy egyáltalán elfogadták volna az igénylő által benyújtott kérvényt, ami azt bizonyítja, hogy a PPA berkeiből kiszivárogtak az információk. Az átvilágítás során azonban olyan esetekre is fény derült, amikor a támogatási forduló során változtatták meg a játékszabályokat.

Méregdrága kombájnok

A szaktárca két konkrét példával is szolgált. „A kombájnok vásárlására kiírt támogatási forduló során például jóval nagyobb árat tüntettek fel, mint amennyibe az adott gép került. Míg a piaci ár 250 ezer euró körül mozgott, a felhívásban 600 ezer euróra taksálták. A másik eset egy olyan közbeszerzéssel kapcsolatos, amelynél a fő kritérium az idő és az ár voltak, vagyis az adott feladatot – ez esetben egy út kiépítését – a nyertesnek minél alacsonyabb áron, és a lehető legrövidebb idő alatt kellett volna elvégeznie. A nyertes végül az a cég lett, amely 23 órával korábbi befejezést ígért a második helyezettel szemben, ezért cserébe azonban több mint félmillió euróval nagyobb összeget számlázott” – mondta el Fecko.

Elektronikus ügyintézés

Adrián Macko, a földművelésügyi tárca korrupcióellenes részlegének a vezetője szerint a tárcánál létrehoznak egy hattagú bizottságot, amely közvetlenül a miniszternek felel majd, és amelynek a feladata az átvilágítás során feltárt hiányosságok orvoslása lesz. A gyanús ügyeket továbbítják a nyomozóknak. Mičovský elmondta, hogy az Agrárkifizető Ügynökségnél külön probléma volt, hogy az ügyintézés jelentős része papíralapú volt, ami nagyobb teret biztosított a korrupciónak, ezért felszólította a PPA új vezérigazgatóját, hogy mindent tegyenek meg az elektronikus ügyintézés bevezetésének a felgyorsításáért. „Az átvilágítás során teljes mértékben együttműködtünk, a PPA pedig már most 60 százalékban áttért az elektronikus ügyintézésre” – tette hozzá Jaroslav Jánoš, a PPA jelenlegi vezérigazgatója.