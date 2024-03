A vizsgálat bizonyította, mulasztás történt Andrej Danko balesete kapcsán

A JOJ TV úgy tudja, az ügyben illetékes rendőröket megbüntették, ezt azonban a tárca egyelőre nem erősítette meg.

„Az ügyben indult vizsgálat során bizonyos szabálytalanságokat találtunk, amelyekről jelenleg nem számolhatunk be, miután az ellenőrzési jegyzőkönyv is része a folyamatban lévő vizsgálatnak” – tájékoztatott Neumann, hozzátéve, hogy a felügyelő ügyészség vizsgálata a közeljövőben befejeződik. „Ezt követően beszámolunk majd arról is, hogy a rendőrség miként kezelte a balesetet” – tette hozzá a szóvivő.

A rendőrség egyelőre nem szolgált bővebb információval. „Továbbra is érvényben van az illetékes ügyészség utasítása, mely szerint az ügyben nem nyújthatunk tájékoztatást, hogy ne befolyásoljuk a folyamatban lévő eljárást” – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Mint ismert, Danko balesete január 11-én történt Pozsonyhidegkúton, egy kereszteződésben. Danko beismerte, hogy megcsúszott a kocsija, emiatt nekihajtott egy jelzőlámpának. Az ellenzék bírálta, hogy Danko elhagyta a baleset helyszínét és a rendőrség csak másnap végezte el nála az alkoholszondás ellenőrzést.

A belügyminiszter korábban közölte, hogy a vizsgálat után nyilvánosságra hozza a részleteket és a térfigyelő kamerák felvételeit.