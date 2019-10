Zavart okozott a NER-ben a nem várt választási eredmény

A fővárosban áttörést ért el az ellenzék, a nagy és közepes városokban is kiegyensúlyozott lett a politikai helyzet, a kistelepülések Magyarországa stabilan a Fideszé. Orbán reakciója még kérdéses.

Budapest | A fővárosban áttörést ért el az ellenzék, a nagy és közepes városokban is kiegyensúlyozott lett a politikai helyzet, a kistelepülések Magyarországa stabilan a Fideszé. Orbán reakciója még kérdéses.

Cikkünk elkészültéig semmit nem mondott Orbán Viktor Borkai Zsolttal kapcsolatban hétfőn, hiába ígérte meg, amikor leadta a szavazatát, hogy „előbb a győri választók mondanak valamit Borkai Zsoltról, hétfőn meg én”. Havasi Bertalan sajtófőnök és a Miniszterelnökség nem is válaszolt a Népszava megkeresésére ezzel kapcsolatban, mint ahogy arra a kérdésre sem, hogy Karácsony Gergely győzelme után valóban érvénytelen-e az a megállapodás Budapest fejlesztési beruházásairól, amit még Tarlós István kötött Orbán Viktorral. (Maga Tarlós egyébként a kampányban több interjúban is hangsúlyozta, hogy szerinte a fejlesztések akkor is megvalósulnak, ha ellenzéki kézbe kerül a város, legfeljebb „másként”.)

Zavar a NER-ben

A kormánypárti kommunikációt érezhető zavar jellemezte a nem várt eredmény után. Kósa Lajos a Fidesz kampányának irányítója azt mondta, a Budapesten a 90 ezer külföldi szavazó miatt nyert az ellenzék, mert „ők nem fogékonyak a nemzeti politizálásra”, Deák Dániel politikai elemző pedig azt fejtegette a Hír tévében, hogy valójában Karácsony Gergely alkalmatlansága bizonyosodott be a kampányban, a Fidesznek pedig több szimpatizánsa van, csak éppen a Borkai-videó olyanokat is az ellenzék mellett mozgósított, akik amúgy nem mentek volna el szavazni. A köztévé riporterei is nem győzték hangsúlyozni vasárnap éjszaka, hogy „ismét besárgult az ország”, mert a 19 megyei közgyűlés mindegyikében 50 százalék fölött végzett a Fidesz, míg az ellenzék „csak” a fővárosi közgyűlést hozta el.

Budapest az ellenzéké

Ez persze tényszerűen igaz, mégsem mond semmit a helyhatósági választásokról. A megyei közgyűlési listákra Magyarországon a kistelepüléseken élők szavazhatnak és ezeknek a testületeknek régóta nincs lényeges hatáskörük, lényegében önmagukat irányítják, politikai elfekvőként szolgálnak.

A negyvenezer fölötti lakosú településeken viszont az ellenzék jelentősen javította eddigi pozícióit (persze nem volt nehéz), és sikerült többek között olyan hagyományosan jobboldali fellegvárnak számító kisvárosokban nyernie, mint Vác vagy Szentendre, a 23 megyei jogú városból 13-ban lesz ellenzéki polgármester és képviselő-testületi többség, de Szolnokon, Nagykanizsán és Szekszárdon például a kormánypárti polgármesternek stabilan ellenzéki közgyűléssel kell majd boldogulnia. Budapesten pedig Karácsony Gergely vártnál fölényesebb győzelme (50,86 – 44.1% lett a végeredmény) mellett a 23 kerületből 14-ben ellenzéki polgármester és testületi többség lesz, míg további kettőben ugyan a kormánypárt polgármesterjelöltje nyert, de stabil ellenzéki fölénnyel szemben kell kormányoznia a közgyűlésben és csak hét olyan kerület lesz, amiben marad a kényelmes Fidesz-fölény.

Borkai lemondott volna?

Mivel a Fidesz több olyan polgármestert is elveszített (Bús Balázs a III. kerületben vagy Wintermantel Zsolt a IV.-ben), akik még a helyi ellenzék szerint is becsületes, konszenzusra törekvő városvezetők voltak és hagyományosan a Fideszénél szélesebb szavazói kört tudnak megszólítani, a Népszavának nyilatkozó fideszes források egyértelműen Borkai Zsolt szexvideójára vezették vissza a nem várt vereséget. Ez pedig Orbán Viktor felelősségét is felveti.

A kampány utolsó napjaiban látszott, hogy már a Fideszben is érzik: baj lehet, Tarlós István utolsó két interjújában már egyértelműen lemondásra szólította fel Borkait, péntek este pedig összeomlott a párt kommunikációja. Borkai előbb összehívott egy sajtótájékoztatót este hatra majd egy órával később törölték az eseményt, a Népszava információi szerint a pártközpont utasítására. Borkai ugyanis le akart mondani, de ebben az esetben a DK-s Glázer Tímeáé lett volna az egyik leggazdagabb magyar város. Ezt a Fideszben láthatóan nem akarták még olyan áron sem, hogy a szexvideó országosan is kárt okozott. Borkai így is csak szorosan nyert, „véletlenül” éppen annak a négy szavazókörnek köszönhette a győzelmet, ahol a helyi jobbik jelöltjei az utolsó pillanatban „megvilágosodtak” és átálltak a Fideszhez.

A Fidesznek fontos

Érdekes, hogy sima ellenzéki siker született azokon a helyeken is, amik a Fidesznek láthatóan nagyon fontosak voltak: Szegeden Botka László uralmát próbálta megtörni a párt, ennek érdekében Kubatov Gábor személyesen irányította a kampányt, Hódmezővásárhely visszaszerzése Márki-Zay Pétertől Lázár János házi feladata lett volna, egyik sem sikerült. Igaz, Orbán Viktor maga sem lehet büszke saját teljesítményére. Ő Szeged mellett Gödöllőn, Miskolcon és Velencén kampányolt személyesen egyik helyen sem született fideszes siker.

Orbánra várva

Karácsony Gergely már bejelentette, hogy levelet írt Orbán Viktornak, maga a miniszterelnök vasárnap éjszaka azt mondta, tiszteletben tartják az eredményt és együttműködésre törekszenek minden önkormányzattal. Érdekes, hogy Botka László ezzel kapcsolatban a 444.hu-nak adott hétfői interjújában egyenesen mítosznak nevezte, hogy a kormány büntetné az ellenzéki vezetésű településeket, mondván, a megyei jogú városok közül Szeged kapta a legtöbb uniós támogatást. Egyelőre még a Fideszben is találgatták hétfőn, hogy Orbán az eredmény hatására esetleg egy kicsit visszafogja a politikáját és nagyobb teret hagy az ellenzéknek, a civil szervezeteknek, vagy éppen ellenkezőleg: azt a következtetést vonja le a vasárnapból, hogy még jobban szigorítani kell a rendszeren. A Népszava szombaton mindenesetre arról írt, hogy a választások után a Fidesz át akarja alakítani a magyar lapterjesztési piacot: a cél a hvg, a Magyar Narancs és a többi még független médium ellehetetlenítése.