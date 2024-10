A vártnál gyorsabban emelkedik a minimálbér

Ok az örömre

Pénteken lesz egy éve, hogy Robert Fico negyedik kormánya hivatalba lépett, és örömmel jelentem be, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült teljesíteni két olyan intézkedést is, amely zászlóshajóként szerepelt a kormányprogramban

– mutatott rá Erik Tomáš, aki arra emlékeztetett, hogy a minimálbérről szóló törvény módosítása mellett a másik intézkedés a teljesértékű 13. nyugdíj kifizetése volt.

A parlamentben jelenlévő 140 képviselőből 119 támogatta a munkaügyi miniszter műhelyéből származó javaslatot. Tomáš a koalíciós partnerei, a Robert Fico vezette Smer, valamint az Andrej Danko által irányított SNS mellett, a Rudolf Huliak körül tömörülő, jelenleg függetlenként tevékenykedő képviselőknek is köszönetet mondott.

A kollégáim gyakran mondják, hogy rendkívül keményfejű vagyok, és igazuk van

– ismerte be Tomáš, aki arra is utalt, a jövőben sem lesz finomabb, ha ezen múlik, hogy teljesíteni tudják a kormányprogramban foglaltakat.

A pótlékok is emelkednek

Bár a minimálbér emelése legfeljebb a lakosság 6 százalékát érinti, érdemes megjegyezni, hogy az éjszakai, hétvégi és ünnepnapi munkavégzésért járó bérpótlék nagyságát is a minimálbér összegéből számítják ki. A módosítás így a vártnál jóval több munkavállaló fizetésének nagyságára lesz hatással.

A munkaügyi minisztérium számításai szerint ez a változás a cégeknek nagyjából 110 millió euróba kerül majd, a közigazgatási kiadások pedig legalább 32 millió euróval emelkednek.

Marad a régi forgatókönyv

A minimálbérről szóló törvény módosítása számos változást hoz, akad azonban egy terület, ahol továbbra is érvényben marad a régi forgatókönyv. A munkáltatók és munkavállalók érdekvédelmi szervezetei ezután is lehetőséget kapnak, hogy július végéig megállapodjanak a következő évi minimálbér nagyságáról. Ha a szociális partnereknek nem sikerül megegyeznie, akkor augusztus végéig még háromoldalú egyeztetéseket folytathatnak, amiből már az állam is kiveszi a részét. Amennyiben ez utóbbi is eredménytelenül zárul, életbe lép az automata, amely a két évvel korábbi átlagbér 60 százalékában szabja meg a minimálbér összegét.

Segített az ultimátum

A parlament októberi ülésének napirendi pontjai közül az utóbbi napokban kétségkívül a minimálbérről szóló törvény módosításának jutott a legtöbb figyelem. Ez egyebek mellett annak tudható be, hogy a javaslat miatt éles szóváltás alakult ki a munkaügyi miniszter, Erik Tomáš, valamint a Szlovák Nemzeti Párt vezetője, Andrej Danko között. Danko ugyanis azt szerette volna, ha a minimálbér mellett a minimálnyudíj is gyorsabban ütemben emelkedne. A munkügyi tárca vezetője azonban szakmaiatlannak, valamint gazdaságilag megvalósíthatatlannak nevezete a nemzetiek vezetőjének tervét.

Tomáš végül olyannyira megelégelte, hogy a legkisebb koalíciós párt blokkolja a javaslat jóváhagyását, hogy néhány hete ultimátumot adott a kormánynak.

A minimálbérről szóló törvényt mielőbb napirendre kell venni. (...) Amennyiben ez nem teljesül, a Hlas nem támogatja a konszolidációs csomag elfogadását

– jelentette ki alig egy hónapja Erik Tomáš, így Danko végül kénytelen volt engedni.

Sajtóértesülések szerint Andrej Danko döntésének hátterében az áll, hogy a koalíciós tanács héfőn megegyezett, hogy mindhárom kormánypárt támogatni fogja a módosítást. A nemzetieknek pedig azt ígérték, a következő hónapokban a minimálnyugdíj emeléséről is tárgyalni fognak.

Végül maga Tomáš is megerősítette, hogy a zárt ajtók mögött zajlott egyeztetések alkalmával sikerült maga mellé állítania a nemzetieket.