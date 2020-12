A vállalkozókon spórol idén a Matovič-kormány

A jegybank szakemberei is elismerik, hogy a kormány leginkább a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokon spórolt. - TASR-felvétel

Az idei évre az eredetileg, vagyis még az elmúlt év végén elfogadott költségvetés azzal számolt, hogy az állam idén 2,77 milliárd eurós deficittel zárja a gazdálkodását, vagyis ennyivel haladja majd meg a kiadások összege a bevételekét. Az idei hiány eszerint a bruttó hazai termék (GDP) 2,8 százaléka lett volna.

Tavasszal azonban beütött a koronavírus-járvány, amelynek már az első hulláma is hatalmas felfordulást okozott az állam gazdálkodásában. A járvány okozta gazdasági válság miatt a vártnál kisebb összeg folyt be az államkasszába, miközben a leginkább sújtott ágazatok megmentésére és a járványügyi intézkedésekre fordított összeg miatt megugrottak az állam kiadásai. A kormány így már nyáron kénytelen volt módosítani a költségvetésen. Hosszas számolgatás után arra a következtetésre jutottak, hogy az említett tényezők miatt az állam kiadásai idén 42 százalékkal nőnek az eredetileg tervezetthez képest, miközben a bevételek 9 százalékkal esnek vissza. A deficit így az említett 2,77 milliárd helyett 11,95 milliárd euró lesz, ami a GDP csaknem 15 százalékának felel meg.

Az év végéig már csak pár hetünk maradt hátra, és a jegybank legfrissebb elemzése szerint a hiány nem lesz olyan nagy, mint azt még nyáron gondolták. A várt 11,95 milliárd helyett november végén 5,2 milliárd euró körül mozgott a deficit. A jegybank statisztikai és kutatási részlegének az elemzői szerint decemberben ugyan mindig megugranak a kiadások, a deficit azonban így sem lesz akkora, mint azt eredetileg tervezték.

„Hogy az állami költségvetés hiánya nem lesz olyan nagy, az elsősorban a tervezettnél alacsonyabb kiadásokkal magyarázható. Ezek november végén csaknem 8 milliárd euróval maradtak el az eredetileg tervezettől”

– áll a most közzétett elemzésében. A jegybank szakemberei szerint a kisebb kiadásokhoz az is hozzájárult, hogy a kormány jóval kisebb összeget fordított a járvány okozta gazdasági károk enyhítésére. Míg eredetileg azzal számoltak, hogy a járványügyi intézkedések 4,9 milliárd euróval csapolják meg a költségvetést, ez az összeg 1,16 milliárd euróval kisebb lesz. A jegybank szakemberei is elismerik, hogy a kormány leginkább a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokon spórolt.

A vártnál kisebb támogatásokat a vállalkozások is megérzik. A Szlovák Vállalkozói Szövetség (PAS) legfrissebb, december elején elvégzett felmérése szerint a vállalkozók már az eddigi intézkedésekkel sem voltak elégedettek. A vállalkozók szerint a járvánnyal kapcsolatos állami támogatás eleve elenyésző, vagyis akkor sem segít rajtuk jelentősebb mértékben, ha hozzájutnak, a támogatás elintézése ráadásul bonyolult ügyintézést igényel.

„A vállalkozók csaknem 80%-a gondolja azt, hogy a kormány nem készült fel a járvány második hullámára. Ennél is többen vallják azt, hogy az állam támogatási rendszere csigalassúságú, nem beszélve a hatékonyságáról”

– nyilatkozta Peter Serina, a PAS ügyvezető igazgatója. Szerinte így az sem csoda, hogy csaknem minden ötödik vállalkozó fontolgatja, hogy feladja a vállalkozását, ha a jelenlegi megszorításokat hosszabb ideig fenntartják.