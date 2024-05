A több szabadnap és a prémium a legkedveltebb juttatás a munkavállalók körében

„Az első helyen továbbra is a prémiumok és egyéb anyagi juttatások állnak. Kissé meglepő, hogy 2024-re már a plusz szabadnapok kerültek a második helyre a dolgozók elvárásai között” – mondta Jitka Kouba, a Grafton marketingigazgatója.

Az otthoni munkavégzés a harmadik leggyakoribb elvárás a munkavállalók részéről, amire már az állásinterjún rákérdeznek, ez főleg az IT-szektorra, az adminisztratív munkákra, a mediális és pénzügyi szolgáltatásokra érvényes. A marketingigazgató elmondása szerint azonban a munkaadók már nem támogatják oly mértékben az otthoni munkát, mint korábban, sőt, megfordult a trend, arra törekednek, hogy minél több alkalmazottat „visszatereljenek” a munkavégzés eredeti helyére, az irodákba stb., mert az ő szempontjukból így hatékonyabb a munkavégzés.

A munkaadói juttatásokkal kapcsolatos elvárásokat a magas infláció és a béremelkedéssel kapcsolatos igények növelték. Az állásközvetítő cégek szerint már a jelentkezők 90%-a rákérdez a cég által nyújtott juttatásokra a felvételi beszélgetéseken.

A felmérésből az is kiderült, hogy a fiatalok, a Z generációhoz tartozók is ugyanolyan juttatásokat várnak el, mint idősebb és tapasztaltabb kollégáik. Náluk is a pénz van az első helyen, utána a több szabadidő, vagyis a fizetett szabadság következik, illetve az olyan programok, képzések és lehetőségek, amelyek segítik szakmai előmenetelüket.