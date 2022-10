A településeken erős a Szövetség

Ugyan az önkormányzati választáson győztes településvezetők majdnem fele most is független, a pártok közül a második legtöbb polgármesterjelöltje a Szövetségnek futott be. Nem sokkal maradt le az első helyezett Hlas mögött, de a párt így is 20-szal kevesebb polgármesteri helyet szerzett, mint 2018-ban az MKP és a Híd együtt.

Pozsony | Ugyan az önkormányzati választáson győztes településvezetők majdnem fele most is független, a pártok közül a második legtöbb polgármesterjelöltje a Szövetségnek futott be. Nem sokkal maradt le az első helyezett Hlas mögött, de a párt így is 20-szal kevesebb polgármesteri helyet szerzett, mint 2018-ban az MKP és a Híd együtt.

A szombati összevont voksoláson az önkormányzati választáson a szavazásra jogosultak 46,19 százaléka vett részt, ami az elmúlt 20 év legalacsonyabb részvételi aránya. Négy évvel ezelőtt például a szavazásra jogosultak 48,67 százaléka járult az urnákhoz. Ahogy az előző években, a most megválasztott polgármesterek legnagyobb hányada függetlenként mérettette meg magát. Az országban 1349 települést a most induló ciklusban hivatalosan pártfüggetlen jelölt vezet majd. Ez az összes településvezető 46,45 százaléka.

A pártok közül a Peter Pellegrini vezette Hlas rendelkezik a legtöbb polgármesterrel, 267 településvezető kizárólag ennek a formációnak a kötelékében indult. Voltak azonban jelöltek, akik olyan koalícióban méretették meg magukat, amelynek a Hlas is tagja, így például Pellegriniék és a Smer támogatását is bíró megválasztott polgármesterből 145 van, további 75 falu és város esetében a pároshoz az SNS is csatlakozott. Pellegriniék polgármesterjelöltjei viszonylag gyakran indultak a Sme rodinával közös koalícióban, de 28 olyan helyi együttműködés is akad, ahol a Hlas, hol szélesebb, hol szűkebb koalícióban, a Szövetséggel kooperált.

A pártok közül a második legtöbb polgármesterjelöltje a Szövetségnek futott be. 222 településvezető ennek az egy szubjektumnak a színeiben indult. További 41 olyan megválasztott polgármester is van, aki olyan koalíció jelöltjeként nyert, amelynek a Szövetség is a része. 14 esetben a Hlas és a Szövetség kettős indította a településvezetőt, hét további esetben a pároshoz a Smer is társult. Három településen pedig a Hlas–Sme rodina–Szövetség jelöltje nyert. A 2018-as önkormányzati választás után az akkor még önállóan politizáló MKP-nak 115, a Hídnak pedig 127 „egyszínű” polgármestere volt. A Magyar Fórum jelöltjei hat településen szereztek polgármesteri mandátumot.

A Robert Fico vezette Smer is 193 polgármestert tudhat magáénak. Ők csak ennek az egy pártnak a logója alatt indultak. A fent említett, a Hlassal közös 145, illetve Pellegriniékkel és az SNS-szel közös koalícióban induló 75 településvezetőn kívül 34 olyan polgármester is van, aki a Hlas–Smer–Sme rodina koalíció jelöltje volt. 13 olyan falu vagy város van, ahol a most megválasztott polgármester mögötti koalícióban többek közt a Smer mellett a Szövetség is szerepel.

A győztes polgármesterek tekintetében még jól teljesített a KDH, ennek a szubjektumnak 184 településvezetője van. Ebben a kategóriában még az élvonalban van az országos politikában viszonylag ismeretlen Polgármesterek és Független Jelöltek (Starostovia a nezávislí kandidáti) nevű párt, amelynek jelöltjei 46 városban és faluban győztek. Őket eggyel lemaradva, 45 településvezetővel követi az SNS.

A kormánypártok közül a Sme rodinának van a legtöbb „egyszínű” polgármestere, 23 ilyen településvezető van. Úgy tűnik azonban, hogy Boris Kollárék rendkívül nyitottak a különböző együttműködésekre, összesen 30 különböző összetételű koalícióba léptek be. Ahogy azt fent írtuk, Hlas–Smer–Sme rodina együttműködés például 34 településen indította sikerrel a polgármesterjelöltjét. Mindössze 3 olyan polgármester van, aki csak az OĽaNO színeiben indult, de a különböző koalíciókban is csak négy további településvezetőt sikerült szerezniük. A Za ľudínak nincs is önálló polgármestere, koalíciókban hat településvezető mögé álltak be. A kormánykoalícióból a nyáron távozott SaS 22 polgármestert tudhat magáénak, de 27 településen 19 különböző típusú koalícióban is részt vettek.