A Szövetség az áfacsökkentést és egy alap létrehozását javasolja

Forró Krisztián pártelnök, a témában tartott szerdai sajtótájékoztatón rámutatott, az energiaárak rendkívüli mértékű, akár 200–300 százalékos növekedést mutatnak, ezzel arányosan nőtt az ebből származó áfabevétel is. Szerinte így a forgalmi adónak a csökkentése valójában nem jelentene kiesést a központi költségvetésnek. „Ha az áfa a jelenlegi szinten maradna, az azt jelentené, hogy az állam a polgárokon és az önkormányzatokon nyerészkedne” – jelentette ki. Hozzátette, az infláció további növekedése azt okozza, hogy a nyugdíjasoknak 30–50 eurós pluszkiadással kell számolniuk. Ezzel 350 euróra emelkedne az érintettek átlagos rezsi- és gyógyszerköltsége, ami pedig már komoly veszélyt jelent az érintett csoportba tartozó személyek számára. Az országban ugyanis az átlagos havi nyugdíj 500 euró körül van.

Javaslatcsomag

Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának az elnöke ismertette a párt azon megoldási javaslatait, amelyekkel a jelentős áremelkedést ellensúlyozhatná az állam. Azt szeretnék, hogy a gazdaságilag sérülékeny csoportok számára hozzanak létre egy ún. energiaalapot. Ezzel az áremelkedésnek leginkább kitett csoportokon, vagyis a minimálbérből élőkön, a nyugdíjasokon, az alacsony jövedelmű családokon és a diákokon szeretnének segíteni. A javaslat szerint ők pénzbeli dotációt kaphatnának az energiaár-növekedés kompenzációjára. Arról is beszélt, a Szövetség egy olyan javaslatot is kidolgozott, amely a kis- és középvállalkozókat segítené. Egyes cégeknek ugyanis több mint háromszorosára ugrott az energiaszámlája. Eszerint az érintett vállalatok megduplázva számolhatnák el a költségeik közt az energiakiadásaikat. Ezzel csökkenthető lenne a kis- és középvállalkozók adóterhe, kompenzálhatóvá válna az energiaár-növekedés. A párt ezen túl azt is javasolja, hogy az utóbbi két intézkedés a gazdaságilag lemaradó régiókban kombinálható is legyen. Eszerint az ott tevékenykedő vállalatok az energiaalapból is kérhetnének támogatást és az energiakiadásaikat duplán számolhatnák el.

Kísérleti nyulak?

Sólymos élesen bírálta a hivatalban lévő kormányt, ezen belül a pénzügyminisztert, Igor Matovič (OĽaNO) korábbi kormányfőt, de Richard Sulík (SaS) gazdasági minisztert is. Úgy gondolja, a két tárcavezető csak a köztük lévő konfliktussal foglalkozik ahelyett, hogy a valódi gazdasági problémák megoldásával törődne. Rámutatott, hogy egyes vállalkozóknak három-négyszeresére növekedett az energiaszámlája. Szerinte ezzel Sulíknak kellene foglalkoznia. „Szlovákia nem a kísérleti nyulak országa” – utalt Sólymos a kormány azon intézkedéseire és intézkedéstervezeteire, amelyek szerinte átgondolatlanok és szakmailag megalapozatlanok.

Arra a kérdésünkre, hogy a kabinet vajon foglalkozik-e majd a Szövetség javaslataival, a pártelnök, Forró úgy válaszolt, a kormány a korábbi kezdeményezéseiket is lesöpörte az asztalról. „Úgy tűnik, ez a kormány nem kíváncsi a régiók hangjára” – tette hozzá.