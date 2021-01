A szlovákiai politikusok többsége elutasította a washingtoni erőszakos cselekményeket

A szlovákiai politikusok is reagáltak arra, hogy Donald Trump leköszönő amerikai elnök hívei szerdán este megrohamozták a washingtoni törvényhozás épületét. A szlovákiai kormány- és ellenzéki oldal szereplői is elítélték az erőszakot.

Pozsony | A szlovákiai politikusok is reagáltak arra, hogy Donald Trump leköszönő amerikai elnök hívei szerdán este megrohamozták a washingtoni törvényhozás épületét. A szlovákiai kormány- és ellenzéki oldal szereplői is elítélték az erőszakot.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök még szerda éjszaka reagált az amerikai eseményekre a Twitterén. „Az amerikai Capitoliumnál történt jelenetek azt mutatják meg, mennyire veszélyes a gyűlölet retorikája” – írta az államfő, aki szerint a demokratikus intézmények elutasítása csorbítja az állampolgárok jogait, és alááshatja a politikai rendet. „Bízom benne, hogy a demokratikus és békés folyamat hamarosan helyreáll” – közölte Čaputová.

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök ugyancsak a Twitteren kommentálta a Washingtonban történteket. A kormányfő azt írja, nyugtalanítják őt az ottani események. „Az erőszak sohasem jogos” – írja, és hozzáteszi, a Capitoliumot mint a demokrácia szimbólumát és alkotmányos szerepét mindig tiszteletben kell tartani. „Erről szól a jogállam” – teszi hozzá.

A szlovák külügyminiszter, Ivan Korčok (SaS-jelölt), aki korábban washingtoni nagykövetként dolgozott, a szerda esti események kapcsán aggodalmainak adott hangot. Kiemelte, az elnökválasztást nagyon kiélezett kampány előzte meg, de a választópolgárok döntését tiszteletben kell tartani. Egyben Trump felelősségét hangsúlyozta. Később Korčok szintén a Twitterén azt írta, üdvözli a leköszönő elnök döntését, miszerint január 20-án átadja a hatalmat utódjának. Szerinte ez a helyes lépés a kedélyek lenyugtatására. „Szlovákia örömmel néz a Joe Biden kormányával való együttműködés elé” – fogalmazott a külügyminiszter.

Az ellenzék

Az ellenzék részéről eddig csak a Peter Pellegrini vezette Hlas reagált érdemben az amerikai eseményekre. A párt közösségi oldalán szakpolitikusának, Peter Kmecnek a bejegyzését osztotta meg. Ebben Kmec megdöbbenésének ad hangot, hogy Trump radikális követői az utcai politizálást választották és betörtek a Capitolium épületébe. A Hlas képviselője azt hangsúlyozza, hogy a politikai folyamatoknak vissza kell kerülniük a demokratikus intézmények által biztosított mederbe. „Bízom benne, hogy az elnöknek, Bidennek mihamarabb sikerül megnyugtatnia a helyzetet, hogy az USA vissza tudjon térni a súlyos belpolitikai és nemzetközi problémák kezeléséhez” – írja Kmec.

A magyar pártok

A magyar párok vezetői közül cikkünk elkészültéig csak az Összefogás elnöke, Mózes Szabolcs nyilatkozott a témában, aki szintén a közösségi oldalán reagált az eseményekre. „Demokratikus országban nincs az az indok, ami miatt a parlament épületébe kelljen tüntetőknek erőszakkal behatolniuk” – fogalmaz. Szerinte ezzel az akcióval a Trump-hívek nemcsak saját országukat, de politikai oldalukat és saját vezetőjüket is lejáratták. Mózes anarchistáknak és félőrülteknek nevezte az ostromlókat, de szerinte az a kérdés, hogy „az amerikai társadalom meg tudja-e védeni magát attól, hogy a baloldal politikailag bebetonozza magát”.

Az MKP ugyan központilag nem reagált a washingtoni történésekre, a párt néhány tagja megtette ezt. Így Králik Róbert, az MKP sajtótitkára is, aki Čaputová fent említett, a demokratikus folyamatok fontosságát hangsúlyozó bejegyzésére reagálva választási csalást emlegetett. „Mi van akkor, ha a csalás igazolást nyert? Demokratikus-e egy ilyen kormányzás?” – fogalmaz Králik a Twitteren. Méry János, somorjai MKP-s önkormányzati képviselő Facebook-oldalán osztotta meg Georg Spöttle egykori rendőr bejegyzését, aki azt állítja magáról, hogy biztonságpolitikai szakértő, illetve hogy egyszer az ufók is elrabolták. Spöttle kiáll Trump mellett. „Túl tisztelettudóak vagyunk az ellenségeinkkel, pedig nem kellene” – idézi a leköszönő elnököt Spöttle, aki Szentes városában a Fidesz támogatásával sikertelenül indult a polgármesteri posztért. Az egykori rendőr szerint a Fidesz-kormányt is a Trump-adminisztrációhoz hasonló módon akarják majd megdönteni.

A szakértő

Feledy Botond, lapunk kommentátora, külpolitikai szakértő kérdésünkre a washingtoni eseményekről elmondta, azok organikus következményei voltak a négy éve a Fehér Házból művelt polarizációnak és mesterséges megosztásnak. A szakember arról is beszélt: a republikánus Trump-szavazók nagyobb része őszintén nem hisz a legutóbbi választás tisztaságában.

„Vagyis a november óta zajló trumpista dezinformáció sikeres volt” – emeli ki, és hozzáteszi, hogy mindezt a független Pew Research Center kutatása is kimutatta.

„A tüntetők szempontjából logikus, hogy megpróbálnak mindent – ahogy az elnök is mindent megmozgat, hogy veresége nyilvánvalóságát elodázza” – fogalmaz Feledy, aki szerint ettől még az amerikai alkotmányos rendszer működik. Ennek megfelelően Biden szavazatait jóváhagyta a kongresszus, január 20-a után új elnökség jön. „De a régi megosztottsággal” – emeli ki Feledy. Rámutatott, Biden most, a georgiai két szenátusi hely demokrata kézbe kerülése után a relatív legjobb helyzetben lesz két évig, a következő időközi választásig. A szakértő szerint a nyugati szövetségi rendszer szintjén a történtekből tanulságokat lehet levonni arra nézve, hogy mennyire hatékony a dezinformáció. „Amely bár az internetről indul, a való világban képes halálos áldozatokat szedni” – figyelmeztetett a szakember.