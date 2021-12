A szlovákiai háztartások az abszurd német energiapolitika áldozatai

A gáz- és áramárak ugyan csökkentek a tőzsdén az elmúlt napokban, ám még mindig jóval magasabbak az idei év elején mértnél. „Szlovákia képtelen befolyásolni a nemzetközi árakat, így ki van téve a német kormány és az Európai Bizottság döntéseinek. A magas energiaárak összefüggnek az Északi Áramlat 2 gázvezeték beindításának az elhalasztásával, a német atomerőművek leállításáról szóló döntéssel és a szén-dioxid-kvóták drágulásával is” – állítja Richard Sulík gazdasági miniszter.

Az áram hiánya miatt időközben újraindult néhány széntüzelésű erőmű és alternatív gázforrás Európában. Ezzel párhuzamosan azonban tovább nőtt a kereslet a gáz, valamint a szén-dioxid-kvóták iránt, amelyek ára idén több mint 150%-kal – tonnánként csaknem 80 euróra – emelkedett. Ez pedig az áram jelenlegi magas árában is megmutatkozik. A gázárakat az európai tárolók hiánya és a korlátozott oroszországi szállítás hajtja felfelé. Bár a jelenlegi, Oroszországból Európába irányuló vezetékeket sem használják ki kellőképp, Moszkva engedélyt kér az Északi Áramlat 2 vezeték beüzemeltetésére, amely megkerüli a hagyományos tranzitországokat: Lengyelországot, Ukrajnát és Szlovákiát. Az oroszországi szállítások csökkentése miatt a gáz ára a múlt hét elején rekordszintre, megawattóránként 180 euróra ugrott.

Sulík szerint a jelenlegi piaci helyzet az új német kormány és az Európai Bizottság döntéseit is befolyásolja. „Szerintem előbb-utóbb észhez térnek, megadják a működési engedélyt az Északi Áramlat 2-re, és a tervezettnél tovább hagyják üzemelni az atomerőműveket is. Ha ezt meglépnék, az energiaárak azonnal csökkennének” – tette hozzá a tárcavezető. Szlovákia jelenleg képtelen befolyásolni a német és az uniós energiapolitikát, hiszen az EU lakosságának csupán az egy százalékát tesszük ki. „Vitatkozhatunk, rámutathatunk a hiányosságokra, amit én is csinálok. Rendszeresen kommunikálok a V4-es kollégáimmal, de alapvetően az a lényeg, hogy Németország évekkel ezelőtt egy abszurd energiapolitika mellett döntött, és ennek az árát most mi fizetjük meg” – állítja Sulík. (mi, TASR)