A statisztika miatt bukhatják az iskolai önteszteket a diákok

A járványügyi szakértők felhívták a figyelmet, a koronavírus újabb variánsa a gyerekek szempontjából is rendkívül veszélyes lehet. A téli szünidő után hétfőn országszerte megnyitottak az iskolák, Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter arra kérte a szülőket, teszteljék gyereküket, mielőtt iskolába küldik őket.

Az INEKO társadalomkutató intézet kritikával illette az oktatási tárcát, amiért a január 4-én kiadott szabályozásban arról tájékoztatta az iskolák vezetőit, hogy csak azok az intézmények kapják meg a következő adag öntesztet, amelyek kimutatással igazolni tudják, hogy az eddig leküldött tesztek legalább felét kiosztották, és a szülők fel is használták őket. Bejegyzésükben hangsúlyozzák, hogy a felelősségteljes szülők ráfizetnek a kevésbé következetes emberek viselkedésére, valamint hozzáteszik, ha az iskolák a tanév eleje óta tudták volna, hogy a kimutatáshoz lesz kötve a tesztek száma, akkor jobban igyekeztek volna meggyőzni a szülőket, hogy végezzék el a teszteteket, és jelentsék is be az eredményt.

Úgy vélik, az állam jó szándéka, hogy az öntesztekre szánt forrás hatékonyan legyen felhasználva, negatív követkézmenyekkel jár majd több iskolában. Azok, akik hetente kétszer teszteltek, és be is jelentették az eredményt, nem fognak tudni hozzájutni az államilag finanszírozott tesztekhez.

A szabályok, amelyekre ráfizetnek, azok, akik megpróbálják betartani őket, nem jó szabályok

– állítják. A tárcavezető megerősítette, a minisztérium kérvényezi az intézményektől, hogy számoljanak el a tesztekkel – elsősorban azokat az iskolákat érinti, ahol az 50%-os arányt sem érik el. Leszögezte, több mint 11 millió otthon végezhető tesztet juttattak el az iskolákba, és további 3 és fél milliót készülnek kiküldeni. „Ha viszont szeretnénk biztosítani a hatékony felhasználásukat, csak azoknak az iskoláknak kézbesíthetjük, amelyekben valóban tesztelik a diákokat” – véli Gröhling. Emlékeztetett, állami vagyonról van szó, ezért felkérték az igazgatókat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szülőkkel, és visszamenőleg is jelentsék be az elvégzett szűrés eredményét.

(TASR)