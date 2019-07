A Spolu támogatókra talált

Miroslav Beblavý a Spolu vezetője korábban visszautasította azokat a vádakat, amelyeket Andrej Danko (SNS) fogalmazott meg. Danko a múlt héten a párttörvény szigorításával kapcsolatban arra utalt, hogy a PS-Spolu koalíciót bizonyos milliomosok finanszírozzák, konkrétumokat azonban nem említett. Beblavý ezt akkor kitalációnak nevezte és szerinte a pártfinanszírozás szigorítását Danko és a többi kormánytag csak azért fogadta el, mert attól tartanak, az új pártok színre lépésével véget ér a politikai pályafutásuk.

A Beblavý parlamenti képviselő által vezetett, de a törvényhozáson kívüli Spolu párt úgy döntött, a tagjaitól, szimpatizánsaitól kért kölcsönből finanszírozza a jövőre esedékes parlamenti választás előtti kampányát. A két héttel ezelőtti felhívásukra 1 572 320 euró összértékben 122 felajánlás érkezett. A párt úgy döntött, 40 személy ajánlatát fogadja el, a kampányukhoz ugyanis 874 000 euróra van szükségük.

A 40 személy a pártnak a pénzt 5 százalékos kölcsön formájában adja. A hitelt a Spolu akkor fizeti vissza, ha a PS-Spolu koalíciója a parlamenti választásokon eléri a 3 százalékos küszöböt. Az a politikai formáció ugyanis, amely legalább ezt az eredményt produkálja, már állami támogatásban részesül. Jaroslava Lukačovičová a Spolunak a kezdeményezésért felelős elnökségi tagja elmondta, a 40 hozzájuk legközelebb álló személyt választották ki. A Spolu ezen felül nyilvánosságra is hozta mind a negyven hitelezőjének a személyazonosságát.

Miroslav Beblavý a Spolu vezetője elmondta, büszke arra, hogy kampányukat kollektív módon finanszírozzák és nem tehetős szponzorokra támaszkodnak. „A pártfinanszírozás terén is a radikális változást képviseljük. A Spolu a változás első példája, és mindig egy olyan párt lesz, amely a tagjainak a tulajdona” – mondta Beblavý.

A parlament a múlt héten gyorsított eljárásban, mindössze néhány nap alatt fogadta el a Lex Kiska néven emlegetett jogszabályt, amely jelentősen megszigorítja a politikai pártok kampányának finanszírozási módját. A koalíciós pártok, a Sme rodina és a szélsőjobboldali ĽSNS valamivel több mint nyolc hónappal a jövőre esedékes parlamenti választások előtt döntött erről.

A törvényjavaslat értelmében megszűnne az a lehetőség, amely megengedi, hogy a politikai pártok vagy közhivatalért induló személyek kampányát külső támogatók is finanszírozzák. A törvény az elfogadás pillanatától lenne érvényes, tehát már a jövő évi választást is nagyban befolyásolhatja. A törvény ezentúl 3,5 millió euróra korlátozná az adományok, kölcsönök, egyéb, kampányhoz való hozzájárulások összegét. A jogszabályt még a köztársasági elnöknek, Zuzana Čaputovának is alá kell írnia, ezt követően pedig azonnal hatályba lép. Ha az államfő azonban megvétózza a törvényt, akkor a parlament leghamarabb csak a szeptemberi ülésén törheti meg a vétót.

A korábbi igazságügyi miniszter, Lucia Žitňanská szerint pártfinanszírozás megváltoztatása olyan fontos kérdés, amelyet széles vitának kellett volna megelőznie. Úgy gondolja, a jogszabály az Alkotmánybíróság elé kerül majd. „Elfogadhatatlannak tartom, hogy ilyen sietve fogadták el” – mondta Žitňanská a pártfinanszírozás új szabályairól.