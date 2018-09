A Speciális Büntetőbíróság elutasította a Kotleba elleni vádemelést

A Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) elutasította az ĽSNS vezetője, Marian Kotleba elleni vádemelést, mely szerint a pártelnök olyan mozgalommal szimpatizál, amely az alapvető szabadságjogok visszaszorítását tartja a céljának. Erről Kotleba tájékoztatott akeddi sajtótájékoztatóján.

Rastislav Šlosár pártalelnök szerint a párt hétfőn (szeptember 10.) megkapta az ŠTS döntését, amely komoly hibákat talált a büntetőeljárás folyamatában – többek között Kotleba védekezéshez való jogának a megsértését.

Az ügyész azzal vádolta meg Kotlebát, hogy a szélsőségesek számszimbolikáján alapuló pénzösszeget adott át három rászoruló családnak. Mindegyik csekket 1488 eurós összegre állították ki. A 14-es szám David Lane jobboldali terrorista 14 szavára utal: "We must secure the existence of our people and a future for white children", ami magyarul azt jelenti: „biztosítanunk kell fajunk fennmaradását, és a fehér gyermekek jövőjét”. A 88-as számban a 8-as az ábécé 8. betűjére utal, amely a „H”. A „HH” a "Heil Hitler!" náci köszöntés rövidített alakja.

„A Speciális Büntetőbíróság bírója 2018. szeptember 3-án elutasította az Ing. Mgr. M. K. ellen indított vádemelést, és az ügyet visszaadta a Speciális Ügyészi Hivatal (ÚŠP) ügyészének. A bíróság azt állapította meg, hogy a tettet a vádemelésnél szigorúbb jogi vizsgálat alá lehetne vonni, illetve azt is, hogy az eljárás előkészítése során nem kaptak meg minden olyan bizonyítékot a körülményekről, amelyek szükségesek a bíróság döntéséhez” – közölte kedden a TASR-rel Katarína Kudjáková, az ŠTS szóvivője.



Az ÚŠP ügyésze panaszt tett a bíróság határozatával kapcsolatban. Erről a Legfelsőbb Bíróság fog dönteni.