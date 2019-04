Újabb szociális csomag jön

„A parlament májusi ülésére beterjesztjük a gyermekgondozási segéllyel, a családi pótlékkal és az iskolakezdési támogatással kapcsolatos javaslatainkat, de szeretnénk növelni a karácsonyi nyugdíjat is” – jelentette be Fico, miután találkozott a szakszervezetek képviselőivel. Az exkormányfő részleteket egyelőre nem árult el, azt azonban elmondta, hogy a szakszervezetek is előterjesztették a javaslataikat, amelyek között több olyan is van, amely elnyerte a pártelnök tetszését. „Különösen a túlórákról szóló javaslatukat tartom rendkívül elegánsnak” – vallja Fico, amely szerinte a parlamentben is többséget szerezhet. „A szakszervezetek azt szeretnék elérni, hogy csökkentsék a túlórák számát legfeljebb 100-ra, ezzel párhuzamosan pedig növeljék az ezekért fizetett díjat” – nyilatkozta Emil Machyna, a Kovo szakszervezet vezetője.

Fico azonban a minimálbér további emeléséről sem mondott le. A Hospodárske noviny (HN) gazdasági napilap információi szerint a Smer az elkövetkező hetekben egy újabb javaslat benyújtását tervezi, amely szerint a minimálbér az idei évhez képest jövőre 15%-kal, 600 euróra nőne. Ez a legdinamikusabb növekedés lenne az ezredforduló óta, amikor 20%-kal nőtt a minimálbér.

A cégek mindeközben még a tavalyi intézkedések által okozott sokk hatásait sem tudták feldolgozni. „A többi munkáltatóhoz hasonlóan mi is igyekszünk stabilizálni a helyzetet a kormány tavalyi intézkedéseit követően, amelyek látványosan befolyásolták a bérpolitikánkat” – mondta Ján Bilinský, a Coop Jednota üzletlánc vezérigazgatója. A minimálbér ugyanis már idén is 8%-kal nőtt, ráadásul megugrottak az éjszakai műszakokért, a hétvégi és ünnepnapi munkáért fizetett díjak is. „Ha a jövő évtől további 20%-kal növelnék a minimálbért, az az ITágazaton kívül az összes többi szektorra hatással lenne, és azok fizetését is befolyásolná, akik nem minimálbérért dolgoznak” – vallja Rastislav Machunka, a Munkáltatók Szövetségének (AZZZ) az alelnöke. Szerinte ez látványosan növelné a cégek bérköltségeit, és ha közben beütne az egyre fenyegetőbb válság, sok cég elbocsátásokra kényszerülne. „Több cég már az idei minimálbéremelés terheit sem volt képes elviselni, a tulajdonosaik így kénytelenek voltak bezárni” – tette hozzá Machunka. A 15 százalékos minimálbéremeléssel járó kockázatokat a sajtóhírek szerint a Smer képviselői is tudatosítják, így ha az ezzel kapcsolatos tervüket nem tudják majd elfogadtatni a koalíciós partnereikkel, egyéb tervekkel állnak elő. A HN szerint ezek között szerepel az alacsonyabb keresetűek adójának és járulékainak a csökkentése is. (TASR, mi)