A rendelők is készülhetnek a reformra

Pozsony | Az egészségügyi minisztérium augusztusban tárcaközi egyeztetésre bocsátotta azt a törvénymódosító javaslatot, amely jelentős változtatásokat ígér a szlovák betegellátásban. A tárca eddig a kórházhálózat optimalizációját érintő változtatásokat hangsúlyozta, most azonban már nyilvánossá vált a járóbeteg-ellátást érintő reformcsomag is.

Az utóbbi hetekben a sajtóban számos információ jelent meg a készülő kórházreformról – lapunk például többször is beszámolt a készülő változásokról, illetve legutóbb a változásokat érintő tényekről és tévhitekről is tájékoztattunk. A rendelőket érintő reform azonban nem kapott ekkora figyelmet, még a minisztérium sem tájékoztatott róla olyan részletesen, mint a kórházhálózat optimalizációjáról. Most azonban tárcaközi egyeztetésre bocsátották, így már nyilvánosan is hozzáférhető az a törvénymódosító javaslat, amely a járóbeteg-ellátás helyzetét is rendezné.

A rendelőket képviselő szakszervezetek már évek óta arra figyelmeztetnek, hogy a szlovák járóbeteg-ellátásból hiányoznak az általános orvosok és a gyermekorvosok, emellett pedig a meglévő orvosok átlagéletkora is nagyon magas. A jogszabály-módosításhoz csatolt elemzésben, amelyben a reform pénzügyi hatásait fejtegetik, a minisztérium is elismerte ezt a problémát.

„Már az Európai Bizottság is figyelmeztet az általános orvosi ellátás megerősítésére és a rendszerszintű változtatásokra”

– olvasható a dokumentumban.

441 hiányzó orvos

A minisztérium adatai alapján 2020 júliusában 314 általános orvos és 137 gyermekorvos hiányzott a rendelői hálózatból, vagyis összesen legalább 441 szakember.

További probléma, hogy az általános orvosok átlagéletkora 59, a gyermekorvosoké pedig 51 év, így a következő években még jelentőseb hiány léphet fel, hacsak nem sikerül biztosítani a megfelelő utánpótlást.

A tárca mindemellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkaerőhiány az egyes járásokban eltérő: míg Nyitra megyében például 61 általános orvos hiányzik, addig Kassa megyében hattal több van, mint amennyire a lakosság száma alapján szükség lenne.

A megoldás

A minisztérium a helyzet megoldására azzal a javaslattal állt elő, hogy az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal (ÚDZS) évente készítsen egy elemzést az általános orvosok és gyermekorvosok hiányáról, majd ennek alapján tegyék közé, mely járásokban mennyi szakemberre lenne szükség, mekkora az átlagéletkoruk, illetve a lakosság hány százaléka juthat járóbeteg-ellátáshoz 25 percen belül. A tárca emellett nyomást gyakorolna az önkormányzatokra is, hogy megfelelő módon gyűjtsék össze és tegyék közzé az információkat az általános orvosi rendelés előnyeiről, illetve a szabad munkahelyekről.

„A kezdő orvosok ugyanis gyakran nem rendelkeznek elegendő információval, hogy dönteni tudjanak a praxis megkezdésének a helyszínéről”

– olvasható a módosító javaslatban.

Annak érdekében, hogy a rossz helyzetben lévő járásokat vonzóbbá tegyék a fiatal orvosok számára, pénzjutalmat is adnának a rendelő megnyitásakor. Ehhez összesen 10 millió euró áll majd rendelkezésre, amit a minisztérium az uniós helyreállítási alapból finanszírozna.

Hiányzik a lényeg?

A tárcaközi egyeztetésre bocsátott javaslattal kapcsolatban már megérkeztek az első bírálatok is. Nancy Závodská, a Szlovák Orvosi Kamara (SLK) szóvivője a SITA hírügynökségnek elmondta: a szervezet értékeli, hogy egyáltalán megszületett a javaslat, másrészt viszont nem tartják elég komplexnek ahhoz, hogy a járóbeteg-ellátás valódi problémáit meg tudja oldani. Úgy véli, a minisztérium terve – például az említett anyagi támogatás – egy ideig segíthet megtartani a fiatal orvosokat, más kérdés azonban, hogy mi lesz hosszú távon.

„És itt most nemcsak a fiatal orvosokról van szó, hanem mindenkiről, aki a szlovák járóbeteg-ellátásban dolgozik. A bemutatott egészségügyi reform egyáltalán nem foglalkozik az orvosok bérével és piaci helyzetével. Ez nemcsak a fiatal orvosokra vonatkozik, hanem főleg azokra, akik azon gondolkoznak, hogy nyugdíjba menjenek-e, vagy sem”

– nyilatkozta Závodská.

Az egészségügyi minisztérium valóban nem tett konkrét javaslatot az orvosok béremelésére, viszont a dokumentumban leszögezik, hogy a közeljövőben egyeztetést fognak kezdeményezni a jutalmazási módszerekről és az adminisztratív terhek enyhítéséről is.