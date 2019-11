A régiófejlesztést célozza meg a Híd

Érsek Árpád elmondta, a Híd továbbra is folytatni fogja azt a programot, amelyet már 2016-ban elkezdett. Ennek része például a Pozsony és Kassa közt épülő autópálya, melyet már több évtizede ígérgetnek a politikusok. „Én voltam az első, aki kijelentette, hogy a Pozsony–Kassa autópálya csak 2020 és 2025 között készülhet el. Továbbra is tartom magam ehhez” – mondta Érsek a párt sajtótájékoztatóján. A közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy folytatni szeretné a gyorsforgalmi utak kiépítését és fejlesztését, valamint az elkerülő utak építését is, amivel el szeretnék terelni a tehergépjármű-forgalmat a községekből.

Új hidat, jobb vasutat

Érsek szerint mindenképpen folytatni kell a dél-szlovákiai régiók közlekedésének fejlesztését, akár közúti, akár vasúti közlekedésről legyen szó. A program egyik legfontosabb pontja, hogy első osztályú főút kösse össze Komáromot, Nyitrát és Nagytapolcsányt. Emellett fontosnak tartja a hidak karbantartását is, mivel véleménye szerint néhány már katasztrofális állapotban van. Tervei közt szerepel a párkányi új Duna-híd megépítése is, melyen nemcsak személyautók, hanem tehergépjárművek is közlekedhetnének.

Ami a vasúti közlekedést illeti, Érsek kétvágányúvá tenné a Pozsony–Dunaszerdahely–Komárom vonalat. „Harminc éve senki nem épített itt új vasútvonalat, úgyhogy ez is rajtunk fog múlni” – magyarázta Érsek.

Csak dél épül ki?

Az ellenzéki képviselők korábban többször is bírálták Érseket, elmondásuk szerint a közlekedési miniszter csak a dél-szlovákiai régiók fejlesztésére koncentrál, így próbál több szavazót nyerni. Érsek szerint szó sincs ilyesmiről. „Eperjes, Csaca, Felsővisnyó – ezek is délen vannak?” – tette hozzá a Híd listavezetője.

Jozef Drahovský, az SaS közlekedési szakértője szerint viszont tagadhatatlan, hogy Érsek arra a régióra koncentrál, ahol a szavazói élnek. „Kétség nem fér hozzá, hogy a miniszter logikusan és taktikusan gondolkozik, csak kár, hogy hasonló gondolkodásmódot már nem alkalmazott a D4-es körgyűrű esetében, ahol az eredeti tervekhez képest teljesen mást építenek és sokkal rosszabb minőségben” – mondta az Új Szónak Drahovský, hozzátéve: teljesen mindegy, mit ígérgetnek, az autópályákat lehetetlenség egyetlen megbízatási időszakban befejezni. „Minden beígért új sztrádaszakasz akkor is ígéret marad, ha azonnal találnának korlátlan forrásokat az építkezésre” – fűzte hozzá a szakértő.

Több tornaórát

A közlekedés fejlesztése mellett a fiatalok sporthoz való hozzáállásán is javítani szeretne a Híd. A testnevelésórák számának növelése mellett nagyobb figyelmet fordítanának a tehetséges fiatal sportolók támogatására, valamint a kerékpárutak fejlesztésére. Agócs Attila, a Híd alelnöke a régiófejlesztéssel kapcsolatban hozzátette, hogy a gazdaságilag gyengébb önkormányzatok megerősítésére is koncentrálni szeretnének, például egy új pénzalap létrehozásával, melyet az önkormányzatok a helyi úthálózatok javítására használhatnának.