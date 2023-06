A PS listáján minden második jelölt nő

A PS tegnap pozsonyi sajtótájékoztatóján mutatta be a parlamenti választásra állított jelöltlistáját, amelyen minden második jelölt nő. A listát a pártelnök Šimečka vezeti, a második helyet Lucia Plaváková jogász, az LMBTQI+-közösség jogaiért küzdő aktivista kapta. A párt korábbi elnökei, Michal Truban, Ivan Štefunko és Irena Bihariová is az első tízben szerepelnek. Truban a 3., Štefunko a 7., Bihariová a 10. Šimečka szerint ez is azt mutatja, a PS egységes, nem feszítik szét a belső ellentétek. „Egy olvasható értékrenddel bíró, összetartó mozgalom vagyunk, a választás után a szavazataink nem szakadnak szét tíz különböző irányba” – jelentette ki a PS elnöke.

Az ismertebb nevek közül a listán szerepel még Tomáš Valášek NATO-diplomata, aki jelenleg parlamenti képviselő. Valášek a Za ľudí listáján jutott a törvényhozásba, de 2021-ben belépett a PS-be, így egyedül képviseli a pártot a szlovák parlamentben. Valášek most az 5. helyet kapta. A lista 8. helyén pedig Simona Petrík áll, aki 2016-ban a Sieť színeiben jutott a törvényhozásba. 2020-ban a PS–Spolu koalíciójának a jelöltje volt, de akkor néhány száz szavazat híján a formáció kimaradt a parlamentből. Michal Wiezik EP-képviselő a 9. helyen van, ő az uniós intézménybe még a Spolu képviselőjeként jutott be, majd belépett a PS-be. A 11. helyet pedig Štefan Kišš, a pénzügyminisztérium Értéket a Pénzért ügyosztályának korábbi vezetője kapta. Tomáš Hellebrandt közgazdász, akit a PS politikai ellenfelei a napokban azért támadtak, mert a nyugdíjak GDP-hez viszonyított arányáról azt írta, viszonylag magas számarányról van szó, a 25. helyen szerepel. Šimečka cáfolta, hogy emiatt az ügy miatt nem kapott előkelőbb helyet a listán.

A magyar platform

Jaroslav Spišiak korábbi dunaszerdahelyi, majd országos rendőrfőkapitány a 15. helyen szerepel. Spišiak beszél magyarul, a párt magyar platformjának a tagja, azonban szlovák nemzetiségű. Az első magyar nemzetiségű jelölt, Martin Dubéci a 21. helyet kapta, ő már 2020-ban is a PS magyar platformját képviselte, és ekkor a pártigazgatói tisztséget is betöltötte. Jelenleg a kassai Tabačka kulturális központ igazgatója. A párton belüli magyar formáció elnöke, Forró Tibor a 49. helyen szerepel. A platform néhány további tagja ennél is hátrébb lévő sorszámot kapott. A sajtótájékoztatón Šimečka elmondta, hamarosan magyar nyelven is kampányolni fognak, a népszerűsítő anyagaikat magyarra fordítják. A pártvezető arra emlékeztetett, az előző hetekben már több kampányrendezvényt is tartottak Dél-Szlovákiában, így Komáromban, Dunaszerdahelyen és Léván is. „Ezeket szlovák nyelven tartottuk, de volt arra lehetőség, hogy a beszélgetést magyar nyelven folytassuk, hiszen jelen volt Jaroslav Spišiak is” – tette hozzá a pártelnök azzal, a magyarul beszélő jelöltjeik készek az ilyen eseményeken részt venni.

A női jelöltek

Šimečka a sajtótájékoztatón arról is beszélt, a PS az első szlovákiai párt, amely jelöltlistájának a felét nők alkotják. „Szlovákia történetében még soha egyetlen releváns politikai párt sem kínált fel 75 helyet női jelölteknek, akik a férfiakkal váltakozva szerepelnek a névsorban. Ez talán valami rendkívülinek tűnik, de a Progresszív Szlovákia számára ez a természetes” – mondta a pártelnök azzal, a nők tehetsége, szakmaisága, tapasztalata, szorgalma semmiben sem marad el a férfiakétól, ezért ugyanolyan esélyt kell kapniuk, mint az ellenkező nem képviselőinek. A tegnapi sajtótájékoztatón Šimečka arról is beszélt, az ország számára Robert Fico egy újabb kormánya jelenti a legnagyobb veszélyt. A PS elnöke szerint félő, hogy a Smer a szélsőségesekkel lép koalícióra. A Median SK közvélemény-kutató ügynökség friss adatai szerint, ha a parlamenti választást júniusban tartották volna, a Smer nyert volna 18 százalékkal a 14,1 százalékos Hlas előtt, a dobogó harmadik fokára a PS kerülne 11,6 százalékkal. Negyedikként a szélsőjobboldali Republika végezne 8,2 százalékkal.