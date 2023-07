A politikusok vitáznak azon, mennyi medvét kellene lelőni

Zuzana Čaputová államfő szerint a barna medvék elszaporodását nem szabad félvállról venni. Az elmúlt hetekben ugyanis megnőtt a medvejelentések száma, az emberek pedig aggodalmukat fejezik ki az esetleges támadásokkal kapcsolatban. Kedden a parlament földművelésügyi és környezetvédelmi bizottsága ülésezett, hogy megoldást találjanak az egyre kritikusabb problémára. Milan Chrenko környezetvédelmi miniszter elismerte a helyzet súlyosságát. Az ülésen rövid távú megoldásként egy negyedik intervenciós csapat létrehozását javasolta, amely a Tátrai Nemzeti Park területén fog tevékenykedni. Eddig 3 intervenciós csoport létezik az ország területén, tagjaik a környezetvédelmi minisztérium utasítására lelőhetnek vagy megmérgezhetnek adott medvéket. 2023-ban eddig a minisztérium 4 egyed eltávolítására adott engedélyt.

Jozef Bíreš földművelésügyi miniszter beismerte, hogy kicsit elaludtak és nem mérték fel a helyzet kockázatát. További óvintézkedésként az Országos Környezetvédelmi Szervezet (ŠOP) kifejleszt egy telefonos alkalmazást, melyen keresztül bárki be tudja jelenteni, ha medvével találkozik. Az ülésen szóba került egy olyan platform létrehozásának igénye, amely felöleli a témában érintett összes szervezetet, így biztosítva a hatékonyabb együttműködésüket. Chrenko kihangsúlyozta, hogy a medvék nem tartoznak a lakott településekre, ezért, ha egy példány többször is visszalátogat, célzott szabályozásra van szükség. Szükséges esetén ezentúl akár a rendőrséget is bevethetik.

Medvevadászat

A medvék vadászatát Szlovákiában a CITES egyezmény 4. cikkelye korlátozza, mely a veszélyeztetett vadon élő állatok és növényfajok nemzetközi kereskedelmére és védelmére vonatkozik. Az egyezmény értelmében, így Szlovákiában már több mint 10 éve tilos a medvevadászat. Alojz Kaššák, a vadászkamara szóvivője szerint ennek eredménye, hogy a medvék már nem félnek az embertől. „Míg régebben az anyamedve arra tanította a bocsait, hogy ne menjen az ember közelébe, ma már teljesen természetessé vált számukra az emberi jelenlét” – mondta Kaššák.

Annak, hogy ilyen jelentősen megnövekedett a populáció, több oka is lehet. A klímaváltozás miatt csökkent a medvék mortalitása, a meleg telek pedig a hibernációs időszak lerövidülését eredményezik. Míg korábban átlagban egy anyamedvének két bocsa született, ma már az évi 3-4-5 medvebocs sem ritkaság. A növekvő populáció mellett figyelembe kell venni azt is, hogy a medvék territoriális állatok. Ez azt jelenti, hogy az idősebb medvék kitaszítják a fiatalabb példányokat, akik fokozatosan a lakott területek térségébe szorulnak.

Mennyi az annyi?

Boris Kollár (Sme rodina), a parlament házelnöke szerint az egyetlen jó megoldás, ha a medvéket átsorolják a CITES 4. cikkelyéből az 5.-be, ami azt jelentené, hogy a barna medve továbbra is védett fajként lenne számontartva, de adott körülmények között engedélyezett volna a vadászata. A környezetvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint az országban maximum 1275 barna medve él, bár a szóbeszéd szerint legalább háromezer egyedből áll az állomány. Kollár ez utóbbi adatból kiindulva arról beszélt, évente 250 példány levadászásával kordában lehetne tartani a populáció növekedését. Anna Zemanová (Saska) szerint, ha a bizottságon belül sikerül elfogadtatni a gyorsított eljárást, a szlovák törvény értelmében elindítható lesz a vadászat. Mindehhez a képviselő szerint nincs szükség az Európai Unióval való egyeztetésre. A KDH azt a kérést fogalmazta meg, vonják be a medvetámadásokkal sújtott területek képviselőit is a tárgyalási folyamatokba.