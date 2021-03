A parlament első olvasatban elfogadta az állampolgársági törvény módosítását

Csütörtökön mindössze néhány kormánypárti képviselő nem szavazta meg a javaslatot, köztük volt az SaS frakciójának tagja, Ondrej Dostál (OKS) és Gyimesi György (OĽaNO) is, mindketten tartózkodtak. A jogszabály-tervezetet a parlament az április végi ülésén tárgyalja majd második olvasatban.

Gyimesi lapunknak elmondta, a második olvasat során módosító javaslatokat adnak majd be a tervezethez. Azt szeretnék, ha a törvénybe bekerülne, akarata ellenére senkitől ne lehessen elvenni az állampolgárságát. „Vagyis, hogy visszaálljon a 2010 előtti állapot” – tette hozzá a képviselő arra utalva, hogy az első Fico-kormány 2010-ben fogadta el a kettős állampolgárságot tiltó jogszabályt. Gyimesi azonban arról is beszélt, kevés esélyt lát arra, hogy ebben a választási ciklusban a kérdés megnyugtatóan rendeződjön. Hozzátette, igyekeznek elérni, hogy a kormánypártok frakciói értékrendbeli kérdésnek tekintsék a jogszabály-módosítást, ilyen esetben ugyanis a koalíciós szerződés szabad kezet ad a képviselőknek a szavazáskor. Gyimesi elmondta, egy arra vonatkozó módosító javaslatot is be szeretnének adni, amely a kettős állampolgárságra való jogosultság feltételét öt külföldön töltött év helyett háromban határozná meg.