A nyári hónapokban még soha nem üdültek ilyen sokan itthon

Pozsony | A szlovákiai üdülőhelyeken a nyári főszezonban egymás lábát taposó turistákról készült fotókat sokan a szenzációhajhász média túlzásának tartották, mára azonban a Statisztikai Hivatal is megerősítette, hogy augusztusban rekordot döntött a hazai turisták száma a szlovákiai szálláshelyeken.

Szlovákiában már tavaly is történelmi rekordot döntött a hazai turisták száma, a koronavírus-járvány miatt azonban idén még erre is sikerült rátenni egy lapáttal. A Statisztikai Hivatal legfrissebb, csütörtökön közzétett adatai szerint augusztusban 515 ezer hazai turista szállt meg a szlovákiai szálláshelyeken, 10,5 százalékkal több a tavalyi rekordnál. Egyes megyékben azonban a szlovákiai turisták száma több mint 20 százalékkal ugrott meg.

A külföldi turistákat azonban még augusztusban is nagyítóval kellett keresni, alig 169 ezren látogattak el Szlovákiába, feleannyian, mint egy évvel korábban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szlovákiai szálláshelyek ügyfeleinek a háromnegyede hazai volt, és csak minden negyedik turista érkezett külföldről. A külföldiek kimaradását elsősorban a nagyobb városok szállodái sínylették meg, amelyek kimondottan a külföldi vendégekre szakosodtak. Pozsonyt például idén augusztusban 70, Kassát pedig 65 százalékkal kevesebb külföldi turista kereste fel a tavalyihoz képest. Míg azonban Kassán ezt legalább részben pótolták a hazai turisták, Pozsonyról ez nem mondható el. Így az sem csoda, hogy Pozsony megyében még a hazai turistákkal együtt is 56 százalékkal maradt el a látogatottság a tavalyitól, és ha Szencet nem vennénk figyelembe, ennél is rosszabb lenne a helyzet.

Hogy Szlovákia egyes régiói között milyen nagy különbségek vannak, azt leginkább az bizonyítja, hogy az augusztusban regisztrált 684 ezer turistából 320 ezer Zsolna és Eperjes megyében szállt meg. Míg ez utóbbiakban augusztusban a szállodai szobák több mint 50 százalékát foglalták le, Kassa megyében a foglaltság csupán 32, Pozsony megyében pedig 28 százalék körül mozgott.