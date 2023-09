A magyar határ lezárására szólította fel a kormányt a Smer

Robert Fico szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, ha a kormány nem tesz eleget a felszólításnak, a többi ellenzéki párthoz fordulnak és közösen rendkívüli parlamenti ülés összehívását fogják kezdeményezni, melyen határozattal köteleznék erre a lépésre a kabinetet.

Fico állítása szerint a kormánynak megvannak a törvényi és technikai eszközei, valamint a kellő személyi állomány is a rendelkezésére áll a határellenőrzés újbóli bevezetéséhez. Leszögezte, hogy a kormányfő feladata a nemzetállami érdekek védelme, és ha Németország és Csehország lezárja a határait, Szlovákiában tovább fog romlani a helyzet, ami már most is válságos. Fico szerint nem jelent gondot 200 kilométernyi zöldhatár megvédése, és emlékeztetett, hogy a járvány idején az állam képes volt rendőröket és katonákat átirányítani a határra, ezért most is megvannak a kapacitások a határellenőrzés bevezetésére.

A Smer szerint a kormány a törvényeket megsértve ad tartózkodási igazolást az illegális bevándorlóknak, ami lehetővé teszi számukra, hogy Szlovákia területén maradjanak, illetve folytassák az útjukat nyugatra. Fico szerint bizonyított tény, hogy ezeknek a személyeknek nincsenek hivatalos irataik, hamis adatokat adnak meg az életkorukról vagy származási országukról. Kijelentette, hogy a kormányból szervezett bűnöző csoport lett, amely az illegális határátlépést elkövetők átvonulását irányítja.

A Smer kormányhivatal előtt tartott sajtótájékoztatóját megzavarta Igor Matovič, az OĽaNO elnöke, és összetűzésbe keveredett Robert Kaliňák (Smer) volt belügyminiszterrel. Matovič azt hangoztatta, pontosan a Smer készítette elő azt a törvénymódosítást, amely alapján igazolást adnak a menekülteknek, és most a párt most ezt a törvényt bírálja. Fico nem akart nyilatkozni Matovič akciójáról, Kaliňák szerint az OĽaNO elnöke törvényt sértett, mert autójával a járdán parkolt.