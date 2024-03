A következő ülésen foglalkoznak Šutaj Eštok és Daniel Bombic közös szereplésével

Tibor Gašpar (Smer), a bizottság elnöke elmondta, a jövő heti ülésen foglalkoznak a témával, és az ülésen részt akar venni a belügyminiszter is, aki a jelenlegi terrorfenyegetettségi helyzetről és a Végkifejlet (Rozuzlenie) fedőnevű ügyről akar beszélni. Gašpar azt mondta, szerinte megerősítést nyert, hogy alaptalanul és szándékosan gyanúsították meg a Szlovák Információs Szolgálat volt igazgatóját és a Nemzetbiztonsági Hivatal volt elnökét. „Véleményem szerint az eljárás miatt megalapozott a szabotázs bűncselekményének gyanúja" – tette hozzá.

Gašparnak nincs kifogása azzal kapcsolatban, hogy a belügyminiszter szerepelt a műsorban, ő is azt tervezi, hogy kedden részt vesz egy ilyen beszélgetésen, ahol Daniel Bombic lehet az egyik vendég. Úgy véli, elképzelhető, hogy alaptalanul indítottak büntetőeljárást ellene.

A belügyminiszter a műsorral kapcsolatosban megismételte, nem tudta előre, hogy Daniel Bombic is szerepelni fog benne. Mindemellett fontosnak tartja, hogy az alternatív médiák közönségét is tájékoztassa. „Fontosnak tartom, hogy azokat az embereket is világosan tájékoztassuk, akik nem hisznek a fősodratú médiának, és talán ezen a módon cáfoljunk különféle álhíreket" – jelentette ki Šutaj Eštok. Az ártatlanság vélelmére is hivatkozott, ami mindenkire vonatkozik a jogerős bírósági ítéletig. Nem gondolja, hogy a jelenlétével legitimálta Daniel Bombic kijelentéseit. Hozzátette, hogy a gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat visszautasítja, és a reakciók miatt megfontolná az újabb szereplését ilyen műsorban.

Az ellenzéki képviselők továbbra is bírálják a minisztert, amiért részt vett egy ilyen műsorban. Juraj Krúpa (SaS) szerint a belügyminiszter ezzel „arcul köpte” azokat az ügyészeket és bírókat, akik vádat emeltek és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a szélsőségnek tartott gyanúsított ellen. Szerinte az ártatlanság vélelmére hivatkozás sem állja meg a helyét, mert általánosan ismertek és dokumentálva vannak Daniel Bombic kijelentései. „A belügyminiszter méltatlanná vált a pozíciójára” – szögezte le.

Jaroslav Spišiak képviselő (PS) szerint a belügyminiszter is tisztában van vele, hogy hibát követett el. „Nagyon jól tudja, hogy nem tehet ilyesmit, ha belügyminiszter akar maradni. Meglátjuk, mit mond a jövő héten” – tette hozzá.

Grendel Gábor (Slovensko, KÚ, Za ľudí) szerint elfogadhatatlan, hogy a belügyminiszter nemzetközileg körözött bűnözővel beszélget. „Matúš Šutaj Eštok már nem ellenzéki politikus” – tette hozzá. Grendel szerint a belügyminiszter nem hajlandó beismerni, hogy hibázott, és az ügy miatt alkalmatlanná vált posztja betöltésére.

Andrea Turčanová (KDH) a kormánypárti képviselők ülésről való távolmaradásával kapcsolatban megjegyezte, más tervezett munkaprogramját mondta le, hogy megjelenjen a bizottsági ülésen. Daniel Bombicról kijelentette, olyan emberről van szó, akitől minél távolabb kellene tartania magát az összes miniszternek és politikusnak, nem pedig legitimálni a kijelentéseit. Hozzátette, Daniel Bombic uszítása miatt számos orvos és rendőr kapott halálos fenyegetéseket, traumatizálta az életüket, zaklatásoknak tette ki őket, és megfosztotta őket a magánéletüktől.