A kormánykoalíció megszünteti a Speciális Ügyészi Hivatalt

„Magyarországon, Abaújszántón, mezőgazdasági szakmunkás középiskolában végeztem szarvasmarhatenyésztő szakon. Kis korunkban a szüleim mindig tartottak állatokat, köztük teheneket is, és a szövetkezetnél dolgozó gulyásokkal, juhászokkal is sok időt töltöttem. Igazából ez is hozzájárult ahhoz, hogy annak idején ezt a szakmát választottam” – mondta Gresó Csaba, akit épp a tehenek behajtásánál kaptunk lencse- és mikrofonvégre a novemberi naplementében úszó Szádelői-völgy előtti réten.