A kormány végül rábólintott Igor Matovič pénzügyminiszter első költségvetésére

Pozsony | A várakozásoknak megfelelően csütörtökön a kormány is rábólintott a jövő évi állami költségvetés tervezetére, amely azonban a parlamenti vita során még változhat. Ami biztos, hogy jövőre már az uniós helyreállítási alap is több százmillió euróval járul hozzá a kiadásokhoz.

A Heger-kabinet miniszterei nagyobb vita nélkül adtak zöld utat a 2022-es büdzsének. Az Igor Matovič által vezetett pénzügyminisztérium által előterjesztett javaslatot csak egyetlen ponton módosították, és ez is csak az állami tulajdonú cégek részvényesi jogaival kapcsolatos részletkérdés. A kormány egyetértett a pénzügy elképzelésével, amely szerint az államháztartás GDP-arányos hiánya az idei, csaknem 8 százalékról jövőre 4,94, 2023-ra pedig 2,7 százalékra esik vissza, miközben 2024-re a kiadásoknak már nem szabadna meghaladniuk a bevételek összegét. Ez utóbbival kapcsolatban azonban a pénzügy is elismeri, hogy a kiegyenlített költségvetés eléréséhez legalább 4 milliárd eurós intézkedéscsomagra lenne szükség.

Uniós pénzek

A most elfogadott költségvetés már számol az uniós helyreállítási alapból származó forrásokkal is. A 2022 és 2024 közötti időszakban 4,59 milliárd euró érkezhet ebből az alapból, amelyből jövőre a legtöbb pénzt a zöld gazdaság (454 millió euró), az oktatásügy (323 millió euró) és az egészségügy (218 millió euró) támogatására fordítják. Matovič csütörtökön is felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány által elfogadott költségvetés megvalósításához elengedhetetlenek a reformok. Ha ezekről a kormánypártoknak nem sikerül megegyezniük, a költségvetés még változhat a parlamentben. A pártoknak pár hetük maradt az egyezkedésre, a büdzsét ugyanis általában november végén, december elején szokta megvitatni a törvényhozás.

Mellőzött igazságügy

Mária Kolíková igazságügyi miniszter már csütörtökön felhívta a figyelmet egy hibára, amelyet a pénzügy a büdzsé kidolgozásánál ezúttal is elkövetett. „A költségvetésben nem számoltak a szlovák büntetés-végrehajtás és a bíróságok néhány alapvető kiadásának a finanszírozásával. Ha a kormány végre szeretné hajtani az ezekkel kapcsolatos reformokat, akkor biztosítania kell az ehhez szükséges forrásokat is, ezek nélkül ugyanis ez megoldhatatlan” – figyelmeztet Kolíková. A tárcavezető szerint azonban már korábban is találkoztak hasonló problémával, és ezt eddig mindig sikerült megoldaniuk.

A Szövetség is beleszólt

A Szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövő évi költségvetés megfeledkezett a vendéglátóiparról is, amely anyagi támogatás nélkül nem éli túl a járvány harmadik hullámát. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke és Mózes Szabolcs, a párt alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatójukon elmondták: hatékony intézkedések nélkül az ágazat óriási veszteségeket szenvedhet el, a nagymértékű bizonytalanság és előre nem tervezhetőség miatt a munkavállalók, a munkáltatók és az ügyfelek sem tudnak hosszabb távra tervezni. A Szövetség szerint a szlovákiai vendéglátóipari cégek versenyhátrányban vannak a külföldiekkel szemben, ezért az ágazatban egységes, 5%-os áfa bevezetését javasolják. Ezen kívül 100 eurós utazási utalvány bevezetését szorgalmazzák mindazoknak, akik már felvették vagy a jövőben felveszik mindkét oltást. Ezt az utalványt a belföldi turizmusban lehetne felhasználni, ösztönözve a hosszabb távú foglalásokat.

