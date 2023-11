A kényes kérdésekre nem maradt idő, Fico az ellenszél miatt késett

Fico 4. kormányának megalakítása óta tegnap tett először hivatalos látogatást külföldön, a szlovák szokásoknak megfelelően Prágában. Az utazás választott időpontja azonban nem túl szerencsés, mivel – ahogy arról a Novinky.cz tájékoztatott – a dátum eredetileg nem felelt meg sem Miloš Vystrčilnak, a cseh parlament felsőháza elnökének, sem Markéta Pekarová Adamovának, a parlament alsóháza vezetőjének, de magának az államfőnek, Petr Pavelnak sem.

Vystrčil és Pekarová Adamová Ukrajnába utazott volna, Pavel pedig eredetileg a látogatás idején nem tartózkodott volna Prágában. A cseh államfő pár napig fontolgatta, hogy fogadja-e egyáltalán Ficót, végül azonban a hírportál szerint épp Zuzana Čaputová szlovák elnök bírta jobb belátásra. A cseh hírportál arról számolt be, Pavel elnök az ellen emelt kifogást, hogy Fico nem tett semmilyen kedvező lépést kinevezése óta Csehország irányába.

Vystrčil, a cseh szenátus, azaz a parlament felsőházának elnöke örvendetesnek tartja, hogy a cseh–szlovák kapcsolatok fejlesztése előbbre való a politikusok egyéni ambícióinál, akkor is, ha nem értenek egyet mindenben. Vystrčil Ficóval való találkozója után arról is beszámolt, a szlovák miniszterelnök leszögezte, nem változik Szlovákia külpolitikai irányultsága, melynek alappillére az EU- és NATO-tagság. A cseh szenátus elnöke szerint Ukrajna támogatásán kívül Ficóval mindenben egyetértettek. Szóba került a V4-ek együttműködése is, melyet szeretnének szorosabbra fűzni. A jó cseh–szlovák kapcsolatok fényében Vystrčil felajánlotta, hogy rendszeresen találkozzon a cseh szenátus és a szlovák parlament delegációja. Legközelebb, november 30-án Peter Pellegrini, a szlovák parlament házelnöke (Hlas) látogat el Prágába. Vystrčil elmondta, Pellegrini látogatásakor rá szeretne kérdezni az új kormány lépéseire, többek között a médiával és a rendőri testülettel kapcsolatban. A szenátus elnöke szerint ezek a témák most azért nem kerültek szóba, mivel a szlovák delegáció késése miatt csupán 30 perc állt rendelkezésükre, ami túl rövid idő az ilyen kérdések boncolgatására. „Ha legközelebb nem fúj majd a nyugati szél, talán időben megérkezik és lesz időnk több mindent átbeszélni” – reagált Vystrčil Fico azon mentegetőzésére, hogy a szél miatt késett a kormánygép.

A szlovák kormányfő találkozott Petr Fiala cseh miniszterelnökkel is, a tárgyalás után Fico azt mondta, az idő vasfoga nyomott hagyott a cseh–szlovák kapcsolatokon, ezért látogatása nem pusztán udvariasságból történt. A szlovák kormányfő szerint ugyanis Csehszlovákia szétesése óta mindkét állam válságos időszakon ment keresztül, mely során nem volt tér a közös projektekre és a kapcsolatok fejlesztésére. A két miniszterelnök ezért egyetértett abban, hogy új tartalommal kell megtölteni a cseh–szlovák kapcsolatokat.

A szlovák miniszterelnök tiszteletét tette Milan Rastislav Štefánik szobránál és az Ismeretlen katona emlékművénél is, az esti órákban pedig Petr Pavel cseh államfővel tárgyalt. „Az országaink közti együttműködés teljes prioritást élvez, ezért a választást megelőző retorika már nem fér bele a jelenlegi együttműködésbe” – mondta Pavel elnök a találkozás után. Cseh sajtóinformációk szerint Fico találkozóban állapodott meg Andrej Babiš volt miniszterelnökkel és Miloš Zeman egykori államfővel is. Ficót csehországi útjára 3 tárcavezető is elkísérte, Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter, Denisa Saková (Hlas) gazdasági és Jozef Ráž (Smer) közlekedési miniszter.