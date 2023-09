A Kékek és a Híd Sulíknak: Nem lépünk vissza (VIDEÓ)

Mikuláš Dzurinda a Kékek elnöke arról beszélt, nem helyes, hogy a nagyobb politikai szubjektumok a kisebb pártok visszalépését várják. Azt is kifogásolta, szerinte csak a Smer dolgozik igazán azon, hogy kormányt alakíthasson. Dzurinda szerint Michal Šimečka a Progresszív Szlovákia (PS) elnöke rosszul teszi, hogy nem folytat tárgyalásokat arról, hogyan alakíthatna kormányt. A formáció elnöke bemutatott 3 lehetőséget, amiben ábrázolta hogyan alakulhat a következő kormány. Az egyik lehetséges kormányba sorolta a Smert, a Hlast – amit csak Smer 2-nek nevezett – a Republikát, az SNS-t és a Szövetséget is. Szerinte ezek a pártok mind elmennének kormányozni Ficoval. Egy következő lehetőségként a volt kormány tagjait sorolta fel, akik szerinte csak káoszt hoznának az országba. Egyedül a PS a KDH és a Kékek-Híd kormánykoalícióját tartja megfelelő kormánynak. Dzurinda szavai szerint a Kékek-Híd a liberális kereszténydemokráciát képviseli, ezért ideális szövetségese lenne a liberális PS-nek és a konzervatív kereszténydemokrata KDH-nak. Ez a kormány tehát az új energia mellett tapasztalattal is rendelkezne. A párt elnöke továbbá felszólítja a nagyobb politikai pártok vezetőit, hogy többet ne kérjék a visszalépésüket.

A Demokraták nevében Eduard Heger azt nyilatkozta, ha meg is fontolná a visszalépést, azt semmiképp sem az SaS javára tenné, hiszen rossz tapasztalatai vannak Sulíkkal.