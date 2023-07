A Kalózpárt szerint Hamran megfelelően járt el, Bírešt kellene leváltani

A párt szerint ugyanis súlyos hatásköri visszaélések történhettek egyes állami szerveknél. Zuzana Šubová pártelnök szerint nem Ivan Šimko volt belügyminiszter, hanem egy parlamenti képviselői csoport és a meggyanúsított embereik igyekeztek meghiúsítani az Agrárkifizető Ügynökségnél (PPA) és a földművelési tárcánál indított vizsgálatot.

Šubová azt is érthetőnek tartja, hogy a nyomozás érdekében hírzárlat van érvényben, ha magas beosztású hivatalnokok ellen indul eljárás korrupció gyanúja miatt, és e tekintetben is helyesli Hamran eljárását. „Világosan megszabta a határokat. Világos, hogy most egyes pártoknak, főleg ellenzékieknek nem teszik, ha az embereik ellen eljárás zajlik” – jegyezte meg. Azt is kijelentette, ideje lenne Bíreš földművelési minisztert is visszahívni, mivel Šimkón keresztül találkozót próbált meg kieszközölni Hamrannal, szerinte azért, hogy információkat szerezzen a tárcájánál zajló vizsgálat részleteiről.

A pártelnök korrupció gyanúja miatt feljelentést tett a PPA és a földművelési minisztérium ellen, szerinte ezért igyekeznek őt többen is lejáratni, és attól tart, a Szlovák Információs Szolgálatot is bevonják az ügybe. Šubová visszautasítja azt az állítást, hogy többször találkozott Roman Mikulec volt belügyminiszterrel és Igor Matovič volt kormányfővel (mindketten OĽaNO és barátok).