A járvány a fiatalok elhízásában is szerepet játszik

A koronavírus-járvány jelentősen megváltoztatta az emberek életmódját, és olyan hosszú távú egészségügyi problémákat is előidézett, amelyekre elsőre nem is gondolnánk. Az Általános Egészségbiztosító a 2muse nevű közvélemény-kutató ügynökséggel együttműködve készített egy felmérést, amelyben arra voltak kíváncsiak, mennyien élnek egészséges életet, és milyen módon befolyásolta ezt a járvány az utóbbi két évben. A kutatás 617 szülő bevonásával készült, akiknek 6 és 18 év közötti gyermekeik vannak.

Az elhízás okai

Az összesített adatokból kiderült, a megkérdezettek mindössze 22 százaléka szemléli pozitívan a saját életmódját. A válaszadók harmada elismerte, hogy túlsúllyal küzd, és még nagyobb arányban voltak azok (41 százalék), akik bevallották, hogy a járvány idején felszedtek pár kilót. Az elhízás mögött a legtöbb esetben a mozgáshiány és az egészségtelen táplálkozás áll. Ezekkel a problémákkal a szülők is küszködnek. Kiderült például, hogy a megkérdezettek egyharmada szinten egyáltalán nem sportol. A felmérés készítői emellett rámutattak, hogy a szülők életmódja komolyan befolyásolja a gyermekek életmódját is.

A testmozgás hiánya

A szülők beszámolója alapján úgy tűnik, hogy legtöbben a 9 és 11 közötti korosztályból szedtek fel néhány plusz kilót. Ebben szerepet játszik az is, hogy a koronavírus-járvány idején az iskolán kívüli foglalkozásokat hetekig nem lehetett megtartani. Éppen ezek a tevékenységek járulnak hozzá leginkább ahhoz, hogy a gyermekek aktívan, testmozgással töltsék a szabadidejüket. Az utóbbi két évben sokan abba is hagyták az iskolán kívüli tevékenységet, leginkább a 15 és 18 év közötti korosztályban. További aggasztó adat, hogy a 6 és 18 év közöttiek 21 százaléka egyáltalán nem sportol.

Helytelen táplálkozás

A lakosság életmódjának másik problémás területe a helytelen táplálkozás. Tíz megkérdezett közül mindössze kettő állítja, hogy egészséges ételeket fogyaszt. A felmérés emellett rámutatott arra a problémára is, hogy a szülők gyakran saját maguk sem néznek szembe ezzel a problémával. Sokan ugyanis azt mondták, hogy a lezárások alatt igyekeztek több egészséges ételt enni (zöldséget, gyümölcsöt), és visszaszorítani az egészségtelen ételeket. Viszont amikor az elemzők részletesebben is belementek a kérdéskörbe, kiderült, hogy a munkanapok idején valójában nem is nagyon foglalkoznak azzal, mit fogyasztanak, azt eszik, ami a „kezük ügyébe kerül”. Ugyanez elmondható a gyermekeikről is. Főként a 12 és 14 közöttiek eszik azt, amit csak megkívánnak, bármiféle korlátozás nélkül.

Orvosi tapasztalatok

Elena Prokopová, az egészségügyi minisztérium fő gyermekorvosa elmondta, a gyermekek egészségtelen életmódja a rendelőkben is megmutatkozik.

„A hat év feletti gyermekeknél csökkent a fizikai aktivitás és nőttek az ülő tevékenységek. Ahogy elkezdtek jönni az ellenőrzésekre, azt tapasztaltuk, hogy jelentősen megnőtt a túlsúlyos gyermekek száma, illetve egyre többeknél jelentkezik a rossz testtartás, a gerincferdülés, valamint a különféle látásproblémák. Nagyobb számban jegyeztünk olyan fiatalokat is, akiknek magas a vérnyomása és a koleszterinszintje”

– magyarázta a szakértő.

Hozzátette, az étkezési szokások is változtak, sajnos a rossz irányba.

„Amíg otthon voltak, probléma nélkül hozzáfértek a hűtőhöz, az édességekhez és a cukros italokhoz. Nehéz lesz visszatérni a járvány előtti időszakhoz”

– állapította meg Prokopová.

„ A mozgás egészséges”

Beata Havelková, a VšZP elnökségi tagja elmondta, a 2020-as évhez képest tavaly 10 százalékkal nőtt a túlsúllyal küzdő ügyfeleik száma. A biztosító éppen ezért új kampányt indított, „A mozgás egészséges” mottóval. Ennek keretében az érdeklődők ellátogathatnak a pohybjezdravy.sk honlapra, ahol egyebek mellett edzésterveket, videókat és cikkeket találhatnak a mozgás fontosságáról és a helyes táplálkozásról. A biztosító ezzel szeretné ösztönözni az embereket az egészséges életmódra, amelynek köszönhetően jelentősen lehet csökkenteni a szív-és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét.