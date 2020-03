A Hídban az arcokra fagyott a mosoly

Még a legnagyobb optimisták sem bízhattak a bejutásban, hiszen a felmérések sorra öt százalék alá mérték a Hidat. Ehhez képest az eredményváró aránylag optimistán kezdődött a pártszékház melletti pizzériában. Volt étel, ital, felfújt lufik és cigányzene is. A jelenlevők mosolyogtak, a hangulat azt a látszatot keltette, mintha a bejutási küszöb felett mozogna a párt. Aki úgy csöppent volna az eredményváróra, hogy nem figyelte az előző hetek és hónapok eseményeit, annak még akár az is az eszébe juthatott volna, hogy egy sikertörténetet figyel. Pedig nem. A jelenlevőkön is érezni lehetett a csalódottságot.

Bugár Béla pártelnök miután megérkezett, kedélyesen kezet fogott mindenkivel, mosolygott. Ugyanolyan jó hangulatban érkezett Érsek Árpád közlekedési miniszter is, aki minden újságírónak türelmesen nyilatkozott, válaszolt a kérdésekre. Az első ráncok azután jelentek meg az emberek arcán, miután nyilvánosságra hozták az exit poll felmérés eredményét. A hangulat aztán már fokozatosan lankadt. A cigányzene is elhalkult, a muzsikusoknak az éjjel hátralevő részében már nem volt sok dolguk. Minél részletesebb információk láttak napvilágot a választás eredményéről, annál gyorsabb tempóban távoztak a pizzériából a párt képviselői és a meghívott vendégek is. A csalódottság érezhető volt. Bugár még a választás éjszakáján felajánlotta lemondását.

Rajta kívül még a párt alelnöke, Ravasz Ábel tartott sajtótájékoztatót. Azt sejteni lehetett, hogy a Híd nem jut be a parlamentbe, a két százalék körüli eredmény viszont mindenkit sokkolt, s az eredményvárón még a legoptimistábbak arcára is ráfagyott a mosoly.