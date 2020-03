Bugár: Egy ilyen eredmény után nincs mit keresnem ezen a poszton

Mivel magyarázza a Hídnak a választáson való rossz szereplését?

Igaz, hogy az elemzésekre még korán van, de már most is látszik, hogy az úgynevezett hógolyó effektus érvényesült. Igor Matovič a választóink egy részét, mondjuk úgy, felzabálta. Ami azt jelenti, hogy nem az MKÖ-höz mentek át a szavazóink, hanem inkább Matovičnak hittek. Ezt lehet így is úgy is elemezni, de az biztos, hogy a forradalmi hangulat, amely szerint változásra van szükség, mert ami eddig volt, az csak rossz, hozta ezt az eredményt. Én nagyon sajnálom mindezt, de ez okozta, hogy 2,05 százalékos eredményt értünk el.

A magyar parlamenti képviselet elérését segítette volna, ha a két magyar szubjektum közös listán indul?

Szerintem igen. Itt igazolódik be, amit mi a kezdetekkor is mondtunk, mégpedig, hogy a koalíciós indulást nem szabad bevállalni, mert ugye akkor a bejutási küszöb 7 százalék. Most kiderült, nem lett volna 7 százalékos eredményünk. A másik dolog, hogy nekünk volt egy egyezségünk, hiszen a bejegyzés előtt állt az MKDSZ-ből létrehozandó választási párt. Amelybe bekerültek az MKP és a Híd jelöltjei is. Ki kell nyíltan mondani, hiszen ezt Menyhárt Józseftől is hallottam, az együttműködési tárgyalások során az MKP abba az irányba lépett, amelybe a Csemadok mozdult el. Na most, a Csemadok pedig úgy döntött, hogy egy más formációt támogat. Ennek pedig ez lett az eredménye.

Ön lemondott Híd elnöki tisztségéről. Mit jelent ez egész pontosan, mi fog történni közvetlenül ez után? Ön vasárnap reggeltől már nem pártelnök?

Nálunk a belső szabályzat kimondja, hogy a választás után mindig országos kongresszust kell összehívni. Én most a jövő heti országos elnökségen bejelentem, hogy lemondok. Ekkor az elnökség valakit megbízhat, hogy átmenetileg vezesse a pártot. Ha például engem bíznának meg, vállalom. Ugyanezen testület dönt arról, hogy mikor ül össze az Országos Tanács és mikor lesz közgyűlés. De egy biztos, új elnököt fog kelleni választani. Egy ilyen eredmény után nincs mit keresnem ezen a poszton.

Ez azt jelenti, hogy legkésőbb a kongresszus után biztos nem ön lesz a Híd elnöke?

Igen. Sőt, én azt mondom, elnökségi tag sem leszek. Én hajlandó vagyok a pártot továbbra is segíteni, mert én úgy gondolom, hogy ez a projekt annyit megérdemel. De azt látni kell, hogy a fiataloknak kell átadni a stafétát.

Kinek adná át legszívesebben a párt vezetését?

Nézze, ez nem a sajtóra tartozik. Ezt első sorban belső körökben fogjuk megbeszélni, amit aztán a struktúráknak jóvá kell hagyni.

A Hidat gyakran és nagyban az ön személyére épülő pártnak tartották. Ha nem ön lesz a formáció élén és az elnökségben sem lesz benne, akkor nem tart attól, hogy további erős emberek távoznak, vagy, hogy széthullik a párt?

Nem. Nézze, nem azon múlik, hogy ki távozik és ki marad. Hanem azon, hogy ez miként fog megjelenni a napi politikában, a Hidat vezető elnök és elnökség, hogyan fog bekapcsolódni a napi politikába. Például, amikor a Matovičék hoznak valamilyen döntést, hogyan fogja ez az új pártvezetésünk megmagyarázni azt az embereknek. Sokan azt hiszik, hogy mivel most sok magyar átszavazott az OĽaNO-ra, itt minden rendben lesz. Hát nem ismerik Matovičot. Az emberek lehet, hogy nem érzékelték, hogy mi kisebbségi téren olyan jogokat is elértünk, amit soha egyetlen egy kormányban. De ez mindig a Matovičék ellenére történt. Mert például már a Radičová-kormány idején is a kettős állampolgárság rendezését ők akadályozták meg.

Ön gyakorlatilag 30 éven át a parlamentben ült, most egy ideig biztosan nem fog. Hogyan látja a saját politikai jövőjét? Dolgozni fog-e például egy olyan politikai formáció létrehozásán, amelynek a listáján elindulhat?

Nézze, teljesen felesleges most spekulálni. Én elmondtam azt, hogy a politikában már nem leszek. A háttérből hajlandó vagyok, akár tanácsokkal, akár másképpen segíteni a pártot. De természetesen mindez nem azt jelenti, hogy most a munkaügyi hivatalban fogok jelentkezni. Abban pillanatban, ahogy az új vezetőségnek szüksége lenne mondjuk tanácsadásra, vagy tárgyalásokban való segítségre, akkor tapasztalatomat fel tudom ajánlani. De ez nem azt jelenti, hogy én aktív politikus lennék már a jövőben bármikor is. Szerintem ez a 30 év untig elég volt. Végül is a választók döntése megkönnyítette, hogy megtegyem ezt a lépést.

Az MKP elnöke a választási éjszaka során arról beszélt önnel telefonon, hogy az összes magyar politikai szubjektumot magába foglaló, ötpárti egyeztetésre szeretnék építeni a magyar politikai képviselet létrehozását. Ebbe önök belemennek-e illetve ezeken a tárgyalásokon ön részt vesz-e?

Sajnos eléggé felejtünk. Emlékszünk még arra, hogy amikor az MKP visszautasította az MKDSZ-ből létrehozandó választási pártban való indulást? Ezt egy ilyen ötpárti tárgyalás követte. Akkor a Mózes Szabolcs vezette Összefogásnak és Simon Zsoltnak, a Magyar Fórum elnökének is probléma volt az én személyem. Ezért én nem mentem azokra a tárgyalásokra, a Híd alelnökei vettek részt rajtuk. Utána meg az volt a problémájuk, hogy én nem mentem el. Én most is felajánlom ugyanezt, hiszen úgyis új elnöke lesz a pártunknak, addig meg tárgyaljanak az alelnökök. Amennyiben viszont például Menyhárt elnök úr ragaszkodna a távolmaradásomhoz, azt elfogadom. De olyan emberektől, akik eddig nem bizonyítottak, nem szerezném azt hallani, hogy a személyem probléma. Itt többek között Mózes Szabolcsra és Simon Zsoltra is gondolok. Ha komolyan úgy gondolják, hogy tisztességes tárgyalást akarnak és ehhez szükséges az én jelenlétem, akkor azzal nincs problémám.

Milyen a hangulat a Hídban? Vannak-e olyan párttársai, akik már jelezték, miként képzelik el a politikai jövőjüket?

Ön olyan dolgot kérdez, amit még maguk az emberek sem tudnak. Azok, akik ott voltak a székházban és várták velünk az eredményt azt mondták, megyünk tovább. De persze senki nem örült a két százaléknak.

Hogyan látja, miként fog alakulni az elkövetkezendő években a szlovákiai magyar politikai képviselet jövője?

Már a 2016-os választás előtt és ezt követően is elmondtuk, az együttműködés nem arról szól, hogy csak a parlamenti megmérettetés előtt próbáljuk keresni a közös hangot. Hanem inkább arról, hogy az addig tartó négy évben is bizonyítsuk az embereknek, nem csak azért akarunk együttműködni, hogy bejussanak a jelöltjeink. Hanem, mert komolyan gondoljuk a közös munkát. Ez nem jött össze sem a megyei, sem az önkormányzati sem az EP-választás során, mert nem volt rá akarat. Ha mi összesen, beleértve például az MKÖ-t is, nem tanulunk a hibáinkból, akkor nem lesz jövőnk. Ők azt mondták, választókat mozgósítanak. De milyen mozgósításról van szó? Az MKP négy évvel ezelőtti szavazatait kapta meg az MKÖ. Sajnos azt kell, hogy mondjam, a mi magyar szavazataink nem mentek át az MKÖ-höz, mert ha így lett volna, lenne magyar parlamenti képviselet. A mi szavazóik Matovičhoz mentek. A Smer régi hibáiért büntettek minket az emberek.

Mit jelent ön szerint a szlovákiai magyar közösség számára, hogy 30 éve először nincs magyar párt a parlamentben?

Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de tapasztaltuk, hogy Matovič mire képes. A Radičová-kormány idején például kiherélte a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, de a kisebbségi oktatási törvény módosítását sem támogatta. Azok a magyarok, akik rá szavaztak és azt várják, hogy majd a szlovák-magyar viszonyt Matovič tovább építi, vagy erősíti a kisebbségi jogokat, tévednek. Szerintem Matovič eléggé jó a bohóckodásban. Valószínű, a kisebbségi kormánybiztos posztját egy magyarnak adja, vagy felajánlja az MKP-nak. De ez a maximum. Illetve attól is tartok, hogy ha nem fognak a kisebbség fejével gondolkodni, akkor hibákat is el fognak követni.

Ha az utóbbi évek munkájára visszatekint, mit tart a legnagyobb sikereinek és mit a legnagyobb hibáinak?

Az egyik legnagyobb siker az, hogy sikerült a szlovák-magyar viszonyt rendezni. Szerintem siker volt az is, hogy a mečiari amnesztiák megszüntetése után a rendőrség vizsgálódni kezdett ezekben az ügyekben. Az elmúlt időszakban számos olyan kisebbségi dolgot fogadtunk el, amit a korábbi jobboldali kormányokban nem sikerült. Fontosnak tartom, hogy a Kuciak-gyilkosság után nem vettük a nyúlcipőt, hanem olyan lépéseket tettünk, amellyel megtisztítottuk az igazságszolgáltatás rendszerét. Elfogadtuk, hogy apolitikus legyen a rendőrfőnök megválasztása. Ennek is köszönhető, hogy felderítették a Kuciak-gyilkosságot. Eredménytelenségnek tartom viszont, hogy nem tudtuk elmagyarázni, ha nem vagyunk a kormányban, akkor ezeket a dolgokat nem érjük el.

Abban nem érzi a személyes felelősségét, hogy egy olyan koalíció továbbéléséhez járult hozzá, amelyet például a jogállamisági hiányosságok miatt is sok kritika ért?

Mi megtehettük volna, hogy a Kuciak-gyilkosság után fogjuk a sátorfánkat és kilépünk a koalícióból. De akkor ma valószínű nincs meg sem a gyilkos, sem a megrendelő.