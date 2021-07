A Híd nem vesz részt a gombaszögi közéleti vitán

A rendezvényen Agócs Attila vitázott volna az MKP Országos Tanácsának elnökével, Köpöncei Péterrel és Agócs Gergellyel, az Összefogás alelnökével. A pártegyesítés folyamatáról szóló kerekasztal-beszélgetést az Új Szó szervezte volna.

Agócs Attila lapunknak elmondta: a közéleti panelbeszélgetések vendégei és témái általában az utolsó pillanatban derülnek ki, vagyis amikor elvállalták a vitát, akkor még nem ismerték a részletes programot.

„Mint kiderült, a hárompárti vitával párhuzamosan a Király Zsolt vezette Körkép is szervez egy beszélgetést, ahová Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke, Cziprusz Zoltán, az MKP képviselője és Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője kaptak meghívást. Nyíltan kimondhatjuk, gondunk van azzal, hogy az a Király Zsolt kapna ekkora teret, aki az utóbbi hónapokban próbálja egymásnak ugrasztani a szlovákiai magyar politikai képviseletet”

– nyilatkozta Agócs.

Megjegyezte, Gyimesi György személyét is ellenzik.

„Nem tartjuk elfogadhatónak azt a politikát, amit az OĽaNO képviselője folytat, és jeleztük is a tárgyalópartnereinknek, hogy az egyesült pártot az ő személye nélkül képzeljük el. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt hetekben Gyimesinek volt egy olyan nyilvános kiállása, amivel nemcsak bennünket, hanem a szlovákiai magyar kultúra képviselőit is sértette”