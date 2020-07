A Híd ifiszervezetében korábban aktív vállalkozó három hírportálra 200 ezer eurós támogatást kapott

Az előző, Smer–SNS–Híd kormány a hivatali ciklusának végén közel 200 ezer eurót adott három magyar nyelvű regionális hírportál létrehozására. A bőkezű támogatás ellenére a honlapok egyelőre alapgázon működnek. Eddig, néhány interjút és más cikket leszámítva, jobbára csak a hírügynökségektől, vagy más sajtóorgánumokból átvett írásokat közöltek. A portálokat a Híd ifjúsági szervezetében, a Iuvenben korábban aktív 26 éves, csiliznyáradi illetőségű Miklós Viktor működteti.

Uniós pénz

A mezőgazdasági minisztérium közreműködésével, részben az Európai Régiófejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból, de a kulturális tárcán keresztül vissza nem térítendő támogatásként 197 404 eurót kapott Miklós vállalata, a dunaszerdahelyi INFOSMEDIA nevű cég. A pénzből 3 regionális hírportált, az infocsallokoz.sk, az infopozsony.sk és az infokomarom.sk honlapot kell működtetniük 2020-ban. A támogatás a teljes, 207 894 eurós projekt költségvetésének 95 százalékát teszi ki. A dotációról szóló döntés az előző kormányzati ciklus végén, 2019. szeptember 11-én született meg.

Bőkezű támogatás

A támogatásként kapott közel 200 ezer euró jelentős összegnek számít ebben a szférában. A lapunk által megkérdezett szakember szerint egy olyan internetes médiumnak, amelynek 5-6 alkalmazottja van, az évi költségvetése minimálisan 80-100 ezer euró. Összehasonlításként a Kisebbségi Kulturális Alapnál a 2020-as évben a Bumm.sk például 50 500 euróra pályázott és 30 ezer eurós támogatást kapott.

Az INFOSMEDIA szóban forgó pályázata szerint az elnyert 200 ezer euróból az alkalmazottak bérére összesen 63 ezer eurót szántak. Miklós a lapunknak elmondta, hozzávetőlegesen kilencen dolgoznak a szerkesztőségben, akikkel ún. megbízási szerződést kötöttek. Ezzel legfeljebb havi 40 munkaórában foglalkoztathatják a munkatársakat. A pályázatban további 16 850 euró szerepel a projekt adminisztrációs, illetve előkészítési feladatait végző személyek honoráriumaként. Miklós ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a szerződésben azt is vállalták, hogy az egyéves időszak után további három évig három személyt alkalmazásba vesznek. „Ezáltal közel azonos összeget fizetek majd vissza járulékok formájában, mint amekkora a támogatás volt” – mondta.

A költségvetésben szerepel 18 000 euró két népszerűsítő videó készítésére, 22 200 euró Facebook-,Twitter- és Google-reklámra, 6 ezer euró nyomtatott reklámra, illetve 9 ezer euró terembérlésre, ahol népszerűsítő találkozókat, workshopokat szerveznének majd. Egy dunaszerdahelyi irodát pedig havi 635 euróért bérelnek. További 11 400 euróért számítógépeket, okostelefonokat vásárolnak majd. Miklós szerint a reklámra szánt összegből eddig csak pár ezer eurót költöttek el. „Nagyságrendileg 2000 eurót sikerült eddig elköltenünk a Facebook-kampányunkra. Egyelőre az Info Csallóközt reklámozzuk jobban” – fogalmazott. A cégvezető azt is elmondta, a honlapok rendszerét 23 400 euróért vették a főleg nyomdai szolgáltatásokkal foglalkozó, szintén dunaszerdahelyi Grafis Mediától, amely pedig Magyarországról szerezte be azt.

Magyar import

A három honlap dizájnja és működési koncepciója nem új. Magyarországon már évek óta működik az InfoVáros portálcsalád és szolgáltatás. Ennek lényege, hogy minden város regisztrálhat egy azonos felépítésű és kinézetű hírportált. Az országos és a nagyvilág híreit egyformán és központilag jelenítik meg az összes ilyen portálon, míg az adott városra vonatkozó, friss információkat a helyi, városi partner tölti fel. Ennek eredményeképpen Magyarországon több tucat hírportál jött létre, amelyeken viszonylag gyakran jelenik meg új cikk, de tartalmaik jelentős része teljesen megegyezik. Az InfoVáros üzemeltetője, Szalay Ákos lapunknak elmondta, valamivel több mint negyven ilyen, azonos sablonra épülő, regionális portált működtetnek. „Egy portál üzemben tartásának díja 40 ezer forint (kb. 115 euró) havonta” – mondta Szalay. Ennyit fizet az InfoVáros cégnek az a helyi személy vagy szervezet, aki igénybe veszi a szolgáltatásukat. A magyarországi vállalkozó azonban arról is beszélt, a Szlovákiában működő infocsallokoz.sk, infopozsony.sk és infokomarom.sk honlap nem az ő tulajdonukban van. A rendszerüket ugyanis eladták egy szlovákiai cégnek. Azt állítja, nincs is a szlovák rendszerhez közük, csak megengedték, hogy használják a magyarországi portálok vizuális elemeit. Szalay azonban hozzátette, ettől függetlenül a technikai üzemeltetés náluk maradt.

A rendszer magyarországi változatának funkcionalitása szerteágazó, ugyanakkor ezt egy hírportál meg is követeli. A szlovákiai változat látszólag ezen lehetőségek legnagyobb részét még nem használja. Az általunk megkérdezett szakember szerint egy ilyen rendszer piaci értéke 5 ezer euró körül kezdődik, de szélsőséges esetben akár néhány 10 ezer euróig terjedhet, attól függően, hogy milyen eszközkészlettel rendelkezik. A rendszer szlovákiai változata nem számít szélsőségesen bonyolultnak.

Sok a másolt anyag

A három szlovákiai portál idén április elején indult el. Azóta, a fent leírt módon, viszonylag sok cikket jelentettek meg. Ezek legnagyobb része azonban a hírügynökségektől, a TASR magyar nyelvű szolgáltatásából, vagy az MTI-től átmásolt szöveg, esetleg szlovák, vagy külföldi portálokról fordított cikk. Bár az oldal összes írását nehéz átlátni, az infocsallokoz.sk portálon a cikkünk megjelenése előtti hét napban egy saját anyagot találtunk, de ennek sincs feltüntetve a szerzője.

Ezzel kapcsolatban Miklós elmondta, a támogatásról szóló szerződés szerint a portálok felfuttatására egy évük van. Kiemelte, sportolókkal, színészekkel készítenek interjúkat, de a régiónak a történelmével is foglalkoznak. Azt a cégvezető is elismerte, hogy ezeket nem mindig egyszerű az oldalon megtalálni. Állítása szerint a honlapoknak napi 5-6 ezer egyedi látogatója van. A cégvezető szerint a projekt indulása óta a portálok felfuttatási folyamatának az elején járnak. „20-25 százaléknál tartunk” – mondta arról, hogy mennyire sikerült eddig a portálok népszerűsítése és a saját újságírói tartalmak előállítása. A vállalkozó leszögezte, elkötelezett a projektre kapott pénz transzparens elköltése mellett. „Ha erre valaki kíváncsi lesz, lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy tudható legyen, centre pontosan mire költöttük ezt a támogatást” – fogalmazott Miklós.

Drága alkalmazás

A projektben egy okostelefonos alkalmazás létrehozására és tesztelésére is kaptak összesen 27 ezer eurót. Az Info Csallóköz nevű applikáció el is érhető a Google Playen, vagyis az androidos operációs rendszerű telefonok számára. A programot a már említett Grafis Media jegyzi. Az alkalmazás egy szokásos, a hírportálok cikkeit a telefonon megjelenítő program, néhány beépített szolgáltatással, mint a vállalkozások listája, apróhirdetések stb. Ez utóbbiak azonban a cikkünk írásakor még nem működtek. A lapunk által megkérdezett szakértő szerint az ilyen applikáció piaci értéke ezer, de legfeljebb néhány ezer euró körül mozog. Az alkalmazás június végén vált elérhetővé. Miklós ezzel kapcsolatban arról beszélt, a céljuk az, hogy ne csak a közösségi médiában, hanem egy saját felületen keresztül érjék el az olvasóikat. A Google Play adatai szerint az alkalmazást eddig mindössze néhányan telepítették, beleértve minket is.

A sikeres vállalkozó

Miklós a támogatást elnyerő INFOSMEDIA nevű vállalatot 2017-ben alapította, és Dunaszerdahelyen a Fő utca 677-es szám alá jegyezték be. A FinStat adatai szerint 2018 előtt semmilyen nyereséget nem mutatott ki. Felmerül a kérdés, hogy miként nyerhet egy ilyen cég ekkora állami támogatást úgy, hogy szinte semmilyen szakmai referenciával nem rendelkezik. Nem ez volt az első alkalom, hogy Miklós egyik vállalatának vissza nem térítendő támogatást ítél meg a kormányzat. 2016-ban a VIBEN nevű cége 756 588 euró állami támogatást nyert. De, mint azt Miklós lapunkkal közölte, ezt a támogatást végül törölték, ezt az összeget nem tudták lehívni.

Amint azt feljebb írtuk, a támogatást lehívó vállalat vezetője korábban a Híd ifjúsági szervezetében, a Iuvenben volt aktív. Erről Miklós azt mondta, 2015–16 körül kezdett együtt dolgozni a szervezettel. „A Híddal viszont semmilyen kapcsolatban nem vagyok és nem is voltam. Csak szimpatizáltam az elveikkel” – tette hozzá. A párt honlapja szerint Miklós a Híd ifjúsági szervezetének, Országos Tanácsának tagja volt. „Az Országos Tanács főbb feladatai közé tartozik a közgyűlés által felállított stratégia továbbgondolása, az állásfoglalások és sajtóhírek előkészítése és véleményezése, valamint a közelgő megyei választáson induló fiatal jelöltek jelölése és felkészítése” – olvasható a honlap 2016 júniusában kelt bejegyzésében.

A Hídból igazoltak át

A portálok körüli személyek közül nem csak a cégvezető az egyetlen, akinek a neve a szóban forgó politikai párt, vagy annak intézményei kapcsán felmerül. Miklós nekünk arról beszélt, nem szeretné elárulni a szerkesztőségben dolgozó összes személy kilétét, néhány nevet azonban mégis említett. Egyikőjük, Lelkes Levente korábban évekig a Híd székházában dolgozott, a párt közösségimédia-felületeit és valószínűleg a párt honlapját is kezelte. A szerkesztőség másik tagja, Bugár Anna pedig az előző választási ciklusban az egyik hidas parlamenti képviselő, Sárközy Irén asszisztense volt. Lelkes lapunknak elmondta, ő és Bugár már megszakították a kapcsolatot a céggel. „A projekt menedzselésében nem vettünk részt, feladatunk a hírek szerkesztése volt, de már nem működünk együtt a portállal” – nyilatkozta Lelkes.

A minisztérium

A szóban forgó támogatással kapcsolatban megkerestük a kulturális minisztérium új vezetését is. Többek közt az iránt érdeklődtünk, ki és mi alapján döntött a támogatás odaítéléséről, illetve, hogy a tárca előző vezetése miért láthatta szükségét annak, hogy újabb regionális portálok létrejöttét támogassák közpénzből. A tárca szóvivője, Zuzana Viciaňová válaszában azt írta, a projekt megvalósítása alatt és az azt követő három évben folyamatosan ellenőrzik, hogy a kiadások teljesítik-e a hatékonyság és gazdaságosság követelményeit. „Az ellenőrzés továbbá kiterjed arra is, hogy a kedvezményezett teljesíti-e a támogatás odaítélésének feltételeit, tehát nem léptek-e fel olyan körülmények, amelyek ellentétben állnak a támogatás odaítélésével” – fogalmaz a tárca.

A támogatás megítélésének idején Rigó Konrád (Híd) volt a kulturális államtitkár, aki lapunknak elmondta, az egyes pályázatok részleteit ő nem látta. „A pályázok névsorát ugyan láttam, a győztesekről szóló információ pedig nyilvános adat. Ezt a konkrét pályázatot nem követtem figyelemmel” – nyilatkozta lapunknak Rigó.