A hadsereg vizsgálja majd a romatelepeket

Közös sajtótájékoztatót tartott Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök, Andrea Bučková, az újonnan kinevezett romaügyi kormánybiztos, Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter és Peter Pollák EP-képviselő (OĽaNO). A kormány egy akciótervet készített arra, hogyan akadályozza meg a koronavírus terjedését a marginalizált roma közösségekben. Ennek része, hogy a hadsereg egyenruhás orvosainak közreműködésével fogják tesztelni a romatelepek lakóit. Első lépésben 33 ilyen településen végeznek majd tesztelést, köztük például Füleken és Barkán is.



Matovič arról beszélt, a járvány kitörése óta főleg Nagy-Britanniából sok olyan szlovák állampolgár érkezett vissza, akinek az állandó lakhelye a romatelepeken van. Kiemelte, ezeken a településeken a rossz higiéniai körülmények miatt egy fertőzött személy átlagosan 20 embernek adhatja tovább a vírust. Összehasonlításképpen ezen szám országos átlaga csak 1,65.

A települések, ahol a hadsereg végez majd koronavírus-teszteket Fülek, Királyhegyalja (Šumiac), Bárdfa, Cigelka (Cigeľka), Zboró (Zborov), Dacsókeszi (Kosihovce), Jernye (Jarovnice), Keresztfalu

(Krížová Ves), Szinna (Snina), Savnik (Spišský Štiavnik), Batizfalva (Batizovce), Őrmező (Strážske), Kecer (Kecerovce), Nátafalva (Nacina Ves), Korompa (Krompachy), Pálóc (Pavlovce nad Uhom), Zsigra (Žehra), Zemplénmátyás (Ondavské Matiašovce), Dobsina (Dobšiná), Tőketerebes (Trebišov), Vehéc (Vechec), Martonháza (Ochtiná), Ágostháza (Bystrany), Nagyszabos (Slavošovce), Szepesjakabfalva (Jakubany), Káposztafalva (Hrabušice), Barka (Bôrka), Ottóvölgy (Doľany), Szepessümeg (Smižany), Csáklyó (Čaklov).



Naď elmondta, 405 katona dolgozik már most is a terepen, a katonai helikopterek egészségügyi utánpótlást szállítanak. A Spartan

szállítógépek pedig Nagy-Britanniából hoznak haza ottragadt állampolgárokat. Új egészségügyi személyzetet képeznek ki, a katonai kórházban is kezelni fogják a koronavírus-fertőzötteket. Naď hozzátette, több forgatókönyvvel készültek, ahol lesten karanténzónát alakítanának ki.