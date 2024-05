A gyűlöletkeltés beszüntetésére szólította fel a pártokat az SaS

Branislav Gröhling pártelnök egyúttal felszólította a parlamenti pártokat, hogy vegyenek részt az elnöki palotába meghirdetett találkozón, mert ezzel enyhíthetnék a feszült társadalmi légkört. A politikusok, közéleti szereplők, újságírók és polgárok elleni személyes támadások megszüntetésére is felszólított.

Gröhling elmondta, az SaS kész részt venni a meghirdetett találkozón, és az hivatalosan még nem lett visszavonva. „Módot kell találnunk a párbeszédre és a társadalom lecsillapítására” – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján az SaS elnöke.

Azt is hozzátette, meglepte, hogy a kormánypártok visszautasítják a „saját” államfőjük meghívását. „Ez is jelzi, hogyan tekintenek a koalíciós pártok a demokratikusan megválasztott államfőre, Peter Pellegrinire. Nagyon sajnálom, hogy így viszonyulnak a helyzethez” – tette hozzá. Megjegyezte, hogy újabb gyűlölködési és vádaskodási hullám indult, és egyes politikusok a kormányfő elleni merénylet után is folytatják az indulatkeltést.

Gröhling értesülései szerint hétfőn délután összeül a koalíciós tanács, feltételezése szerint kedden reggel összeül a házbizottság is, és utána folytatódik a parlamenti ülés. „Várjuk a kormánypártok nyilatkozatát a keddi nappal és az elnöki palotába összehívott találkozóval kapcsolatban” – mondta Gröhling.

A kormányfő elleni merényletet követően Zuzana Čaputová távozó és Peter Pellegrini megválasztott államfő hívta találkozóra a parlamenti pártokat a társadalom lecsillapítása és az erőszak elutasítása érdekében. Pellegrini a hétvégén azt közölte, valószínűleg még nem jött el a kerekasztal ideje. Így látja Robert Kaliňák, a Smer alelnöke is, bár az elképzelést jónak tartja. Andrej Danko, az SNS elnöke kijelentette, álságos dolog arról beszélni, hogy a találkozó megbékítené a társadalmat. A Hlas és az összes ellenzéki párt kész részt venni a találkozón.