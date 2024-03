A Fico-kabinet megszállná a közmédiát, a saját propagandaeszközévé alakítaná azt

Šimkovičová hétfőn bocsátotta gyorsított tárcaközi egyeztetésre a szlovák közmédiát, az RTVS-t alapjaiban átalakító törvényjavaslatát. Az intézmény új nevet kapna (Slovenská televízia a rozhlas – STaR), illetve a mostani vezetést és a vezérigazgatót, az eredetileg ötéves mandátumra választott Ľuboš Machajt is menesztenék. A közmédia tanácsának vagy tévétanácsnak a statútumán is változtatnak. A testület mind a 9 tagját ma a parlament választja, míg Šimkovičová javaslata szerint a testület héttagú lenne, amelyből hármat a kulturális miniszter nevezne ki, négyet pedig továbbra is a törvényhozás választana. A jövőben ez a testület jelölné ki a közmédia vezérigazgatóját, mi több, a törvény arra is lehetőséget adna, hogy „indoklás nélkül” leváltsa az intézmény vezetőjét. Jelenleg a parlament titkos szavazással választja a vezérigazgatót. Továbbá létrejönne egy 11 tagú ún. programtanács, amelynek 9 tagját ugyancsak a parlament, kettőt pedig a közmédia alkalmazottai választanak. Ez a szerv beleszólhatna majd a konkrét műsorok tartalmába, vélhetően például abba, hogy egy-egy politikai vitaműsort ki vezessen.

Cenzúra bevezetése

A tervezet azonban jelentős tiltakozást váltott ki országon belül és nemzetközi szinten is. Marek Maďarič, egykori smeres kulturális miniszter szerint, az említett programtanács az öncenzúra légkörét hozhatja létre a közmédia szerkesztőségeiben. Ivan Godársky, a médiapiacot vizsgáló Memo 98 szervezet elemzője, a Denník N-nek arról beszélt, az új törvény de facto politikai irányítás alá vonná a közmédiát, illetve a programtanács formájában egy cenzori szervet is bevezetne. Jozef Hajko korábbi újságíró, aki ma az ellenzéki KDH parlamenti képviselője, szintén arról beszélt, a programtanács lényegében egy cenzori hivatal lenne.

Věra Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke az Európai Parlament (EP) előtt azt mondta, a szlovák közmédia ügyére mindenképpen oda fognak figyelni. Az EP-ben ugyanis ezekben a napokban tárgyalták és szerdán jóvá is hagyták a médiaszabadságról szóló európai jogszabályt, amely a közszolgálati médiumok függetlenségét is előírja. Ezt azonban a tagországoknak csak 15 hónapon belül kell a saját jogrendjükbe illeszteniük.

Ringben a miniszterrel

A közmédiatörvény körüli ügy egy érdekes epizódja volt, hogy a kormány által eltávolítani szándékozott vezérigazgató, Machaj és a saját dezinformációs médiumot működtető kulturális miniszter Šimkovičová kedden egy nyilvános eseményen találkozott a pozsonyi Malomvölgyben. Machaj a színpadra lépve egy nyilatkozatot olvasott fel, amelyben arról beszélt, a javasolt módosítások ellentétesek az EU-nak a közmédiumok védelmére vonatkozó rendelkezéseivel. „Amelyek egyébként Szlovákia számára is kötelezőek” – tette hozzá, majd arról beszélt, számos módosítást fognak javasolni. Šimkovičová minderre az eseményen nem kívánt reagálni, majd mikor onnan távozóban az újságírók kérdéseket szegeztek neki, indulatosan annyit mondott, csütörtökön tart a témában sajtótájékoztatót.

A tervezett módosítás ellen a közmédia jelenlegi alkalmazottai és szerződéses munkatársai közös nyilatkozatban tiltakoznak. „A szabad és független közmédia minden szlovákiai polgárt, nem pedig a pártok hatalmi ambícióit kell, hogy szolgálja” – fogalmaznak, és követelik, hogy a minisztérium kezdjen széles társadalmi egyeztetést a közmédia átalakításáról. A Riporterek Határok Nélkül nemzetközi szervezet szerint Šimkovičová javaslata ellentétes az EU sajtószabadságról szóló jogszabályával és azt követelik, a miniszter vonja azt vissza. A közmédiának a kormány általi megszállása ellen tiltakozó tüntetést hívtak össze péntek estére a pozsonyi Szabadság térre.

Csak javaslat?

Az RTVS saját híradásában szerdán reggel arról számolt be, hogy információik szerint a kérdéses törvénnyel valójában nem foglalkoztak a koalíciós tanácson. Peter Pellegrini, a koalíciós Hlas vezetője úgy nyilatkozott, egyelőre az egyik koalíciós partner javaslatáról van szó. „Ez még koalíciós egyeztetések tárgyát fogja képezni. A végleges formáját pedig akkor látjuk majd, ha a parlament is elfogadta azt, amely biztosan módosításokat eszközöl majd” – mondta a törvényhozás házelnöki tisztségét is betöltő Pellegrini. Hasonló állásponton van Dušan Jarjabek smeres parlamenti képviselő, aki szerint a strukturális változás a fontos, nem a személyi kérdések.



A szerdai kormányülés előtt nyilatkozó miniszterek aztán arról beszéltek, a közmédiában mindenképpen változásokra van szükség, a témában nyilatkozó miniszterek körében erről egyetértés van, számol be a TASR hírügynökség. Boris Susko (Smer) igazságügyi miniszter szerint az egész koalíció egyetért abban, hogy változások kellenek. Richard Takáč (Smer) földművelési miniszter pedig a mostani közmédia tartalmait bírálta. A korábban a fasiszta ĽSNS listáján induló Tomáš Taraba, akit a környezetvédelmi minisztérium élére az SNS jelölt, „a különböző vélemények szélesebb körű megjelentetését” hiányolta, szerinte a sugárzott tartalmak az ellenzéki Progresszív Szlovákiát támogatják. Bízik benne, hogy Šimkovičová javaslata nagyobb változtatások nélkül átmegy.

A Hlas miniszterei egy árnyalattal visszafogottabban nyilatkoztak. Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter szerint az a fontos, hogy új vezetése legyen a közméndiának. Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter elképzelhetőnek tartja a váltzozáskat, de nem akart részletekbe bocsátkozni. Erik Tomáš (Hlas) munkaügyi miniszter szintén a nemrég kezdődött véleményezési eljárásra hivatkozott, és csak annyit mondott, változásra van szükség a közmédiában.

Maga Robert Fico (Smer) miniszterelnök a Štandard napilapnak úgy nyilatkozott, a kérdéses törvénymódosítás áprilisban kerülhet a parlament elé, a közmédia ügyét nyárig szeretnék lezárni. Majd arról beszélt, az intézmény finanszírozása érdekében egy állami részvénytársaságot hozhatnak létre.