A fiatalok többsége is saját lakásra vágyik

Szlovákia azon uniós országok közé tartozik, amelyekben a lakosság döntő többsége ragaszkodik a saját tulajdonban levő lakóingatlanhoz, amit az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat felmérései is rendre alátámasztanak. Ezek szerint, míg uniós szinten a lakosság átlagosan 69%-a él az általa vagy a szülei, nagyszülei által birtokolt ingatlanban, Szlovákiában ez az arány eléri a 90%-ot. Ez egyben azt is jelenti, hogy míg uniós szinten átlagosan a lakosság csaknem harmada él bérlakásban, Szlovákiában csak a tizede. A szakemberek már régebben figyelmeztetnek arra, hogy a szlovákiai munkaerőpiac rugalmasságának a növelése érdekében jóval több bérlakásra lenne szükség. Míg ugyanis az ország nyugati régióiban továbbra is bőven akad szabad munkahely, kelet felé haladva egyre nagyobb a munkanélküliség. Akik azonban át szeretnének költözni, azokat ebben jelentős mértékben akadályoz a bérlakások hiánya.

Az UniCredit Bank legfrissebb felmérése szerint ugyanakkor a szlovákiai fiatalok többsége sem arra vágyik, hogy bérlakásban élje le az életét. A szüleik példáját követve saját ingatlant szeretnének vásárolni. „A felmérésünkben részt vevő, 30 évnél fiatalabb válaszadók több mint 70 százaléka jelezte, hogy olyan lakóingatlanban szeretne élni, amely a saját tulajdonában van” – mondta el Zuzana Ďuďáková, az UniCredit Bank szóvivője. Regionális szempontból azonban e tekintetben is jelentős különbségek tapasztalhatók, amiben nagy szerepet játszik a lakóingatlanok ára. Pozsonyban és a nagyobb városokban továbbra is rendkívül drágán lehet lakáshoz, családi házhoz jutni, a fiatalok ezekben így elsősorban az egy- és kétszobás lakások iránt érdeklődnek, míg a kisebb településeken – főként persze itt is hitelből – a nagyobb lakásokat is megengedhetik maguknak.

„Az ingatlanvásárlásra csábítanak az alacsony hitelkamatok is. A fiatalok által felvett első jelzáloghitel összege a nagyobb városokban 66 ezer, a kisebbekben 54 ezer euró körül mozog. Az önrész biztosításánál pedig a fiatalok nagy része a szüleik segítségére is számít”

– tette hozzá Ďuďáková. Szerinte a fiatalok az első jelzáloghitelüket leggyakrabban a 26. és 31. életévük között veszik fel, miközben az igénylők 68%- a már a párjával együtt folyamodik hitelért. „A fiatalok többsége az ingatlanvásárlást olyan vonzó befektetésnek tartja, amelyhez képes mozgósítani a családját, a szüleit is, akik gyakran a saját lakóingatlanukkal kezeskednek a gyerekeik által felvett hitelért” – tette hozzá az UniCredit Bank szóvivője.