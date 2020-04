A fagyok után a szárazság tizedeli a termést

A rendkívüli szárazság tönkreteheti a termést, már 20 milliméternyi eső is segítene a gazdákon. - Somogyi Tibor felvétele

A koronavírus-járvány okozta problémák és az elmúlt hetekben tapasztalt hajnali fagyok után a gazdáknak egy újabb problémával kell szembenézniük: Szlovákiát továbbra is elkerülik a komolyabb csapadékzónák, a szárazság így egyre nagyobb károkat okoz a termésben.

A tél az ország számos régiójában szinte végig csapadékmentes volt. Február végén, március elején ugyan több helyen esett némi eső, de a földeket időközben teljesen kiszárította az erős szél. A rossz hír – legalábbis a gazdák számára –, hogy a következő napokban is marad a csapadékmentes idő, miközben a felső talajréteg nedvességtartalma az ország nagy részén már eleve a kritikus szint alá csökkent, ami nem kedvez a növényeknek.

Marad a szárazság

A meteorológusok a húsvéti ünnepek nagy részére kellemes, meleg időjárást, zavartalan napsütést ígérnek. Pénteken ugyan súrolja a térséget egy hidegfront, amelynek hatására kissé több lesz a felhő, jelentősebb csapadék azonban továbbra sem várható. Ha a 20–25 fokhoz akár csak enyhe szellő társul, a talaj gyors ütemben kiszárad.

Pavel Faško klimatológus szerint már az utóbbi néhány hét is módfelett szűkös volt a csapadék szempontjából. Március 11-től április 5-ig 4–5 milliméternyi csapadékot mértek országos átlagban, és mivel korábban sem volt gazdag az égi áldás, az év kezdetétől napjainkig vagy 30 liter a csapadékhiány egy négyzetméter átlagában. Az őszi vetésű gabonaféléken több helyütt már komolyabban megmutatkoznak a csapadékhiány jelei.

Nehéz helyzetű gazdák

„A szárazság rendkívüli mértékben nehezíti a tavaszi munkák végzését. A szárazság nem csupán a tavaszi vetést befolyásolta, hanem a növényvédelmet is”

– tájékoztatta lapunkat Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. A legtöbb csapadékot – nagyjából 5 milliméternyit – Besztercebánya és a Kassa megyében mérték.

Az ország több régiójában azonban egyetlen cseppnyi eső sem esett az elmúlt időszakban.

„A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szerint az elmúlt három hét során tovább romlott a helyzet. A szárazság kisebb-nagyobb mértékben már a termőterületek csaknem negyedét érinti”

– tette hozzá Holéciová, aki szerint a Galántai járásban például a száraz, hideg időjárás egy időre lefékezte a cukorrépa vetését is.

20 milliméter is segítene

A csenkei határban is aggasztó a csapadékhiány. Németh György, a helyi Agrolens vállalat ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy most nagyon sokat segítene akár 20 milliméternyi csapadék is.

„A tavaszi munkák végzésével ugyanakkor jól haladunk, a napokban már nekilátunk a napraforgó és a kukorica vetésének is. Az 550 hektárnyi őszi vetésű búzákban és a 220 hektár repcében látni kisebb foltosodást, amely a szárazság következménye. Az éjszakai hidegek is megtették a magukét néhány növénykultúránkban, a nálunk mért -6 fok például megrepesztette a repce szárát, de mindez a vegetációs időszak folyamán rendbe jön”

– nyilatkozta az Új Szónak a csenkei agrárvállalat vezetője.