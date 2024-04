A civilek megbélyegzéséről és a medvevadászatról is tárgyalnak

A törvényhozás honlapján közzétett napirendtervezetben szerepel a medvék kilövéséről szóló törvényjavaslat. Ezt rendkívüli ülésen kellett volna megvitatni, ami végül elmaradt. Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter (SNS-jelölt) elmondta, az ellenzék egy részével konszenzust akar találni az ügyben. A kormánynak nincs a parlamentben alkotmányos többsége, a rendelkezés jóváhagyásához ellenzéki szavazatokra is szükség lenne. A kabinet azt szeretné, ha a törvényt a parlament rövidített jogalkotási eljárásban tárgyalná. Ahogy arról beszámoltunk, a törvény lehetővé tenné, hogy a települések környékére tévedő medvéket kilőjék. A Mi vagyunk az erdő (My sme les) természetvédelmi szervezet szerint azonban a javaslat abszurd, valójában az összes medve kilövését lehetővé teszi. Vasárnapi hír, hogy két férfit ért medvetámadás a Polyána hegységben. Mindketten megsérültek, az egyikük súlyosabban. Szintén napirenden van a környezeti hatásvizsgálati törvény módosítása, amit ugyancsak a környezetvédelmi tárca nyújtott be. A javaslat célja a hatásvizsgálattal kapcsolatos folyamatok egyszerűsítése. A Mi vagyunk az erdő szerint azonban ez a módosítás jelentősen korlátozná az önkormányzatok beleszólását abba, ha a területükön például szeméttároló épülne.

A képviselők tárgyalják azt a javaslatot is, amely értelmében az önkormányzatoknak május végéig kellene megkapniuk a társasági adó 2024-re vonatkozó teljes összegét, amely, az eddig kifizetett havi részletek levonása után, az önkormányzatok esetében közel 158 millió eurót, a megyék esetében pedig közel 68 millió eurót jelentene. A képviselőknek gyorsított eljárásban kellene megvitatniuk a stratégiai beruházásokra és a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) kiépítésére vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló törvénytervezetet is. Ebben az esetben az a cél, hogy a stratégiai projekteket gyorsabban tudják megvalósítani, így gyorsabban történjen az engedélyezés vagy a szükséges ingatlanok kisajátítása.

A képviselői javaslatok közül a parlament második olvasatban tárgyalja majd a koalíciós honatyáknak a Művészeti Alapról szóló javaslatát. Ezt a kulturális szféra azért bírálta, mert jelentős kormánybefolyás alá vonná a jelenleg független alapot. Terítékre kerül a Smer és a Hlas képviselőinek indítványa, mely szerint támogatnák a várandós egyetemi hallgatókat, illetve azokat a diákokat, akik három év alatti gyermekről gondoskodnak. A törvényhozás elé kerül az SNS azon javaslata is, amely értelmében „külföldi támogatású szervezetként” kellene megbélyegezni minden olyan egyesületet, amely 5000 eurónál nagyobb támogatást kap külföldről. Ez minden bizonnyal sok szlovákiai magyar kulturális szervezetre is vonatkozna.

Több ellenzéki javaslat is napirenden van. A Progresszív Szlovákia például a diszkriminációellenes törvény módosítását nyújtotta be. Ez a nők és férfiak közötti bérszakadék problémáját enyhítené. Az SaS a műtéti vagy gyógyszeres terhességmegszakításra vonatkozó jogot vezetné be.

